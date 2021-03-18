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نائب محافظ جنوب سيناء : الأكاديمية الوطنية للتدريب بيت الخبرة الأول لصناعة القيادات

الخميس 18/مارس/2021 - 01:13 م
نائب محافظ جنوب سيناء
نائب محافظ جنوب سيناء
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ريهام فيكتور
قالت المهندسة إيناس سمير، نائب محافظ جنوب سيناء، إنها تشرفت بحلف اليمين فى أحد محافظات مصر الاقليمية بجنوب سيناء، لافته إلى أن تمكين الشباب والمرأة حقيقة وتم تفعيلها بالفعل فى كافة المحافظات.

وأضافت المهندسة إيناس سمير، خلال حواره ببرنامج صباح الخير يا مصر، المذاع على فضائية الاولى المصرية، أن هناك تمكينا رئاسيا أن كل النواب المحافظين فى الالتحاق بالاكاديمية الوطنية للتدريب.

وأشارت  نائب محافظ جنوب سيناء، إلى أنه تم تأهيل كافة النائبين فى بيت الخبرة الاول لصناعة القيادات، منوهة إلى أننا قمنا فى الاكاديمية بدراسة كافة التخصصات والتعاملات المالية والفنية مع كل الملفات المختلفة وهذا التأهيل ساعد على نجاحنا فى كل محافظات مصر .

وتابعت  نائب محافظ جنوب سيناء، أن نائب المحافظ هو منصب مستحدث بالمحافظة، موضحة أن المحافظ دائما يؤكد على فكرة فريق العمل الواحد لأنجاز العمل فى أقل وقت وبأكثر فاعلية حتى يكون المواطن راضى على المنتج النهائى المقدم له.
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