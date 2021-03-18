أصابهما بالعمى.. رجل يغرق شابين بمادة حارقة

أصيب مراهق بالعمى بشكل دائم بعدما تم الاعتداء عليه بوحشية، حيث ألقى شاب حمضا مزدوجا على المراهق وصديقه في وضح النهار، بدافع العنصرية.









كان الشاب البالغ من العمر 19 عامًا يسير على طول الطريق مع رجل آخر يبلغ من العمر 25 عامًا، عندما ألقى شخص غريب كوبًا من السائل المسبب للتآكل على الشابين، مما أدى إلى نقلهم للمستشفى في حالة خطر، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية.









ويعتقد المحققون أن الهجوم كان مستهدفًا ويقولون إنه قد يكون بدوافع عنصرية، ووقع الحادث صباح يوم الأحد في كرويدون جنوب لندن.









يُظهر مقطع فيديو تم تسجيله قبل ثلاثة أشهر أن المهاجم المشتبه به قام بلكم المراهق مرتين في وجهه بسلسلة دراجات ملفوفة حول قبضته قبل أنيتركه ويرحل.







