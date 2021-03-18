ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

أصابهما بالعمى.. رجل يغرق شابين بمادة حارقة

الخميس 18/مارس/2021 - 01:14 م
صدى البلد
Advertisements
نهى حمدي
أصيب مراهق بالعمى بشكل دائم بعدما تم الاعتداء عليه بوحشية، حيث ألقى شاب حمضا مزدوجا على المراهق وصديقه في وضح النهار، بدافع العنصرية.


كان الشاب البالغ من العمر 19 عامًا يسير على طول الطريق مع رجل آخر يبلغ من العمر 25 عامًا، عندما ألقى شخص غريب كوبًا من السائل المسبب للتآكل على الشابين، مما أدى إلى نقلهم للمستشفى في حالة خطر، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية.


ويعتقد المحققون أن الهجوم كان مستهدفًا ويقولون إنه قد يكون بدوافع عنصرية، ووقع الحادث صباح يوم الأحد في كرويدون جنوب لندن.


يُظهر مقطع فيديو تم تسجيله قبل ثلاثة أشهر أن المهاجم المشتبه به قام بلكم المراهق مرتين في وجهه بسلسلة دراجات ملفوفة حول قبضته قبل أنيتركه ويرحل.


وفي7 مارس، كان الضحيتان يسيران باتجاه معبر للمشاة في ثورنتون هيث عندما اقترب منهما الغريب، وألقى الرجل كوبًا من الحمض على الشابين قبل أن يستدير للانعطاف ويهرب بعيدًا.
Advertisements
Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تويوتا تطرح أيجو إكس برولوج الاختبارية.. صور

هيونداي تطرح توسان 2022 الشكل الجديد هايبرد.. صور

أنقذته من الانتحار وبعد أيام أنهى حياتها بـ 10 طعنات .. تفاصيل