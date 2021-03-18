مبروك عطية: لا يؤخذ بالشك في الحرام والحلال.. الأكل باليمنى بركة ولكن صاحبها ليس بالضرورة من أصحاب الميمنة.. لا يجوز شرعًا زواج البنت فى عدم وجود وليها أو دون رضاها

- مبروك عطية:
- لا يؤخذ بالشك في الحرام والحلال
- جاهل أمريض من يسأل عن الحلال والحرام فى كل شيء
- الأكل باليد اليمنى بركة ولكن صاحبها ليس بالضرورة من أصحاب الميمنة
- لا يجوز شرعًا زواج البنت فى عدم وجود وليها أو دون رضاها
- زواج الابن دون موافقة والديه لا يخالف الشرع والعلماء يرونه بلا بركة
أكد الدكتور مبروك عطية، الأستاذ بجامعة الأزهر والداعية الإسلامي، أن قانون الشريعة الإسلامية مبني على الحلال لا الحرام، قائلا: "كل حاجة في الدنيا حلال ما دام لم ينزل نص بتحريمه، فكل شيء حلال ومباح إلا ما ورد نص في القرآن بحرمة هذا الشيء".
وأضاف خلال لقائه ببرنامج "يحدث في مصر"، عبر قناة "إم بي سي مصر"، أنه لا يؤخذ بالشك في الحرام والحلال والمشكوك فيه نتركه، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم، استفتي قلبك ولو أفتوك.
وأشار إلى أن الله أظهر الحلال ليحببنا في دينه، لافتًا إلى أنه من أكبر الكبائر أننا نقول على شيء حرام وهو في الأصل حلال، فلا يجوز استعمال كلمة "عمّال على بطال".
ولفت إلى أن أحد الأشخاص سأله "إبني بيسألني مين اللي خلق ربنا، قلتله قوله مين اللي خلقك مش ربنا هيقولك أه قوله واللي خالق ميبقاش مخلوق أبدًا".
وقال إن الذي يسأل عن الحرام والحلال في كل شيء إما جاهل أو مريض نفسيًا.
وأضاف أن الأصل في الأشياء أن كلها الحلال إلا ما ورد فيه نص في القرآن الكريم بتحريمه، موضحًا أن الأصل في الأشياء الإباحة.
وأشار الى أن أي شخص يحرم شيئًا دون وجود نص قرآني كريم بتحريمه دخل في دائرة الافتراء على الله سبحانه وتعالى.
وأوضح أن أصحاب اليمين منهج وليس له علاقة بتناول الطعام باليد اليمنى، لافتًا إلى أن اليمين بركة ولكن صاحبها ليس بالضرورة أن يكون من أصحاب الميمنة.
وتابع: "إن زواج الابن دون موافقة والديه لا يخالف الشرع لكن العلماء يرونه زواجًا بلا بركة".
وأكد أنه لا يجوز شرعًا أن تتزوج البنت في عدم وجود وليها، كما أنه لا يجوز إجبارها على الزواج من شخص بعينه دون موافقتها".
وأشار إلى أن مقولة الأب والأم لابنتهما "ماعندناش حد بيطلق" لا أصل لها في الدين، لافتًا إلى أنه لا يوجد في الدين تزويج بنت دون رضاها.