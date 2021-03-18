مبروك عطية: لا يؤخذ بالشك في الحرام والحلال.. الأكل باليمنى بركة ولكن صاحبها ليس بالضرورة من أصحاب الميمنة.. لا يجوز شرعًا زواج البنت فى عدم وجود وليها أو دون رضاها

أكد الدكتور مبروك عطية، الأستاذ بجامعة الأزهر والداعية الإسلامي، أن قانون الشريعة الإسلامية مبني على الحلال لا الحرام، قائلا: "كل حاجة في الدنيا حلال ما دام لم ينزل نص بتحريمه، فكل شيء حلال ومباح إلا ما ورد نص في القرآن بحرمة هذا الشيء".









وأضاف خلال لقائه ببرنامج "يحدث في مصر"، عبر قناة "إم بي سي مصر"، أنه لا يؤخذ بالشك في الحرام والحلال والمشكوك فيه نتركه، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم، استفتي قلبك ولو أفتوك.





وأشار إلى أن الله أظهر الحلال ليحببنا في دينه، لافتًا إلى أنه من أكبر الكبائر أننا نقول على شيء حرام وهو في الأصل حلال، فلا يجوز استعمال كلمة "عمّال على بطال".



