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أخبار العالم

العراق.. توجيه عاجل من الكاظمي لوزارة الخارجية بشأن لقاح كورونا

الخميس 18/مارس/2021 - 01:11 م
توجيه عاجل من الكاظمي
توجيه عاجل من الكاظمي لوزارة الخارجية بشأن لقاح كورونا
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دعاء أبوهشيمة
أصدر رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، اليوم الخميس، توجيها عاجلا لوزارة الخارجية العراقية بالتدخل للضغط على الشركات المصنعة للقاحات المضادة لفيروس كورونا، لتجهيز العراق باللقاح.

وووفقا لـ "موازين نيوز" العراقي، ذكرت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، في بيان لها، أن "رئيس اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية مصطفى الكاظمي، وجه بتولي وزارة الخارجية، مهمة التدخل عبر القنوات السياسية والدبلوماسية، للضغط على الشركات المصنعة للقاحات لتجهيز العراق".

وأضاف البان، أن "شمل التوجيه، أيضا تولي الوزارة، مفاتحة منظمة الأمم المتحدة للضغط على منظمة الصحة العالمية للإسراع بتجهيز العراق باللقاحات".

وفي سياق المتصل، أكد وزير الصحة العراقي، حسن التميمي، اليوم الخميس، أن الفترة المقبل ستكون صعبة.

وقال الوزير مخاطبًا الامانة العامة لمجلس الوزراء والبرلمان في بيان، إن “الفترة المقبلة ستكون صعبة ولابد من اصدار تشريع عاجل لقانون (6) لعام 2000 لضمان تعيين كوادر طبية وتمريضية”،

وشدد التميمي على "وجوب تشريعه قبل صدور الموازنة ترفد التوسع الكبير الذي حصل في البنى التحتية اضافة الى مواجهة خطر الجائحة المتصاعد".
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