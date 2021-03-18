حقوقيون يدعون بابا الفاتيكان للتدخل من أجل رفع العقوبات عن سوريا

دعت مجموعة من حقوقيين وصحفيين معنيين بقضايا حقوق الإنسان وأكثر من 1500 مغترب سوري في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا بابا الفاتيكان البابا فرنسيس إلى التدخل من أجل رفع الإجراءات القسرية أحادية الجانب المفروضة على الشعب السوري.





وبحسب وكالة الأنباء السورية، طالبت المجموعة في رسالة تسلمها السفير البابوي في واشنطن البابا فرنسيس بالتصرف بشكل عاجل لمعالجة الوضع خشية تكرار المأساة التي حلت بالعراق جراء العقوبات الاقتصادية التي فرضت عليه قبل عام 2003.





وأكدت المجموعة أنه ليس هناك أي شك بأن يكون البابا مدافعًا قويًا عن السلام والعدالة للشعب السوري لافتة إلى أن زيارته إلى العراق مؤخرًا ولقاءاته مع الناس أعطت الأمل بذلك.





وفي ختام الرسالة قالت المجموعة "نناشد حضرتكم العمل على وجه السرعة بشأن هذه القضية الملحة ومساعدة الشعب السوري بعد عقد من الحرب" مؤكدة أن سوريا بلد رائع ذو تاريخ غني بالإيمان والمحبة والثقافة وشعبها لا يستحق هذه المأساة التي حلت به.





واتهمت وزارة الخارجية السورية إسرائيل بتنسيق "عدوانها على أراضيها مع أصدقائها وحلفائها من التنظيمات الإرهابية من جهة، والمجموعات الانفصالية من جهة أخرى لإطالة أمد الأزمة السورية".





وفي رسالة موجهة إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، قالت وزارة الخارجية السورية: "أقدمت سلطات العدو الإسرائيلي في الساعة 22:35 من مساء يوم الثلاثاء 16 مارس 2021 على العدوان مجددا على أراضي الجمهورية العربية السورية في انتهاك فاضح لقرار مجلس الأمن رقم 350 لعام 1974 المتعلق باتفاقية فصل القوات بين الجانبين وذلك عبر إطلاقها رشقات متتالية من الصواريخ من اتجاه الجولان السوري المحتل على محيط العاصمة دمشق".





وأضافت: "لم يعد مستغربا قيام سلطات الاحتلال الإسرائيلي وفي إطار ممارستها إرهاب الدولة ووصولها لدرجة إعلانها بكل وقاحة بين الحين والآخر عن جرائمها بقصف بعض المناطق في سورية وذلك بالتزامن المنسق مع أصدقائها وحلفائها من المجموعات الإرهابية المسلحة والتي قامت إحداها بارتكاب جريمة إرهابية بشعة ضد حافلة كانت تقل عددا من أفراد الجيش العربي السوري في محافظة درعا بتاريخ 15-3-2021 وكذلك محاولة عدد من الإرهابيين يرتدون أحزمة ناسفة التسلل إلى دمشق لارتكاب عمليات إرهابية إلا أنه تم إحباط العملية من قبل عناصر مكافحة الإرهاب السورية".