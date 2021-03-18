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لا تزيد على 50% .. السياحة تكشف عن ضوابط إشغال السياح بـ الفنادق

الخميس 18/مارس/2021 - 01:13 م
فنادق سياحية
فنادق سياحية
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شيرين عادل
قالت الدكتورة سهى بهجت ، المتحدث الرسمى باسم وزارة السياحة والآثار ، إن مصر حصلت على ختم السفر الآمن من المركز العالمى للسياحة والسفر منذ شهر يونيو الماضى . 

وأوضحت   "  بهجت  " ، خلال  استضافتها ببرنامج صباحك مصرى والمذاع عبر فضائية MBC مصر  ، أن حصول مصر على هذا الختم تم بناء على ما شاهدوه من إجراءات مصر للتعامل مع أزمة كورونا وتأكدوا بالفعل من تنفيذ إجراءات محكمة تتم على أرض الواقع 

وأشارت إلى أن المطارات المصرية وفرت تحليل PCR  وتم إبلاغ السفارات بالخارج بعدم دخول المسافرين إلى الأراضى المصرية بدون الحصول عليه والتى تشير لاتخاذ إجراءات آمنة تطمئن السائح على صحة الزائر والمواطن ، والعاملين ب مجال السياحة . 

ولفتت إلى أن الوزارة ملتزمة بأن تكون نسب إشغال السياح ب الفنادق لا تزيد على 50% خاصة أن مصر لا ترغب فى عودة فتح السياحة بهدوء وإجراءات ملتزمة خاصة أن هناك دولاً أسرعت فى استقبال السياح ولكن  نتج عنه استقبال حالات كورونا بأعداد كبرى . 

















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