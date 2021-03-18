فاروق الباز: ممر التنمية "مفتاح أفريقيا".. والأراضي الزراعية في مصر تنتحر

أكد العالم الكبير فاروق الباز أ ستاذ البحث العلمي ومدير مركز الاستشعار عن بعد بجامعة بوسطن الأمريكية أن مشروع ممر التنمية بمثابة مفتاح لأفريقيا .





جاء ذلك خلال استضافة نقابة المهندسين له عن طريق تطبيق الزووم، وذلك خلال ندوة "ممر التنمية" والتي اقيمت برعاية المهندس هاني ضاحي نقيب المهندسين واعدتها شعبة الهندسة الميكانيكية برئاسة المهندس عادل درويش رئيس الشعبة.





جاء ذلك بحضور المهندس حسن عبدالعليم أمين عام نقابة المهندسين المصرية والمهندس محمد ناصر أمين صندوق النقابة.









وقد أعرب الباز في بداية محاضرته عن سعادته للتواجد مع بعض اعضاء نقابة المهندسين المصرية لافتا أن المهندسين هم النواة والداعمين الأساسيين لمشروع محور التنمية لأنهم الأيدي التي تبني وتعمر.





وأشار الباز إلى أن حلم ممر التنمية بدأ خلال فترة الرئيس السادات رحمه الله عندما طلب منه ايجاد مناطق جديدة في الصحاري المصرية تصلح للمعيشة.





وأضاف: حاولنا في بداية الأمر التوسع في منطقة الواحات بالصحراء الغربية بالتحديد "الفرافرة" وأثبتت التجربة أن المعيشة هناك صعبة جدا وبالتالي وجهنا تفكيرنا لإيجاد أماكن جديدة للمعيشة قريبة للنيل ولفت العالم المصري الكبير إلى أن ممر التنمية برنامج قومي لتحفيز النشاط الاقتصادي وتشغيل الأيدي العاملة ويستهدف المشروع فتح مساحات جديدة في الدولة المصرية للعيش فيها لتخفيف الضغط عن منطقة الدلتا، والتي يتكدس عليها الشعب المصري في مساحة لا تزيد عن ٧،٥ مليون كيلومتر مربع.





وأشار إلى أن المساحة المقترح إنشاء ممر التنمية عليها تفوق هذه المساحة بمرة ونصف، أي مايقرب من ١٠،٥ مليون كيلومتر مربع.





وأوضح أنه سوف يسهم في بناء عدد من المدن والقري علي جانبي ممر التنمية والذي يضم عددا كبيرا من التجمعات غرب النيل والدلتا، تبدأ من منطقة العلمين وحتي أسوان تربط بينها وبين الوادي شبكة طرق برية ويمتد المحور في المستقبل من تحت أسوان ليعبر أفريقيا كلها.





وشدد على أن هذا الممر سيعتبر "مفتاح أفريقيا" لأن أي تعاملات تجارية بين أوروبا وأفريقيا ستكون من خلاله مما يعود علينا بالنفع الكبير مثمنا أن هذا الممر يوازي أو يفوق مايعود علي مصر من قناة السويس.





وشدد الباز علي هذا قائلا: "ممر التنمية هو مفتاح التقدم لمصر".





ولفت الباز في محاضرته إلى أن هذا الممر سوف يفتح مجالات لسوق العمل بمصر حيث يحتاج تنفيذه مايقرب من عشر سنوات ويحتاج مايقرب من أربعمائة ألف يد عاملة ما بين مهندسين جيولوجيين وعمال.





ولفت الباز إلى خطورة البناء علي الأرض الزراعية في مصر معبرا عن هذه الخطورة بقوله: " الأراضي الزراعية في مصر تتهالك وتنتحر" بحد وصفه.





ولفت النظر إلى أن الأراضي الزراعية اختفت تحت المبانى وهذا مؤشر خطر يشير إلى أننا خلال سنوات قليلة لن نجد مصادر للغذاء.





وقال الباز خلال محاضرته يجب علينا تغيير منهج حياتنا والتكاتف للتوسع في مناطق المعيشة وضرب الباز المثل بما حدث في الهند وأمريكا من تنمية حيث اقامت كلا منهما عدة محاور ساهمت بشكل كبير في هذه التنمية.





أقيمت الندوة برعاية المهندس هاني ضاحي نقيب المهندسين وبحضور المهندس احمد حشيش آمين صندوق النقابة المساعد والمتحدث الاعلامي المهندس خالد عيسي رئيس نقابة مطروح والدكتور محمد اليماني رئيس الشعبة الكهربائية والمهندس عبدالله دهينه عضو المجلس الاعلى للنقابة والمهندس محمد سليم رئيس لجنة التدريب والدكتور على عبدالنبي نائب رئيس هيئة المحطات النووية سابقا.





نسق الندوة المهندس محمد عبدالمجيد وكيل الشعبة الميكانيكية.



