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اقتصاد

الدولار يستقر بالبنوك ترقبا لقرار المركزي بشأن أسعار الفائدة

الخميس 18/مارس/2021 - 06:00 م
صدى البلد
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ولاء عبد الكريم
استقر متوسط سعر صرف الدولار الأمريكي بالبنوك المصرية خلال تعاملات اليوم الخميس نهاية تعاملات الأسبوع مع الترقب لقرار لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري بشأن أسعار الفائدة في وقت لاحق اليوم.

وسجل متوسط سعر الدولار في أغلب البنوك بالسوق المصرية 15.66جنيه للشراء و15.76 جنيه للبيع، وذلك في بنوك منها الاستثمار العربي والتجاري الدولي وقطر الوطني وبلوم مصر والمصرف العربي الدولي ومصرف أبوظبي الاسلامي والمشرق والامارات دبي الوطني والبركة الاسلامي.

وفي بنكي (الأهلي ومصر) سجل الدولار متوسط سعر بلغ 15.64 جنيه للشراء و15.74 جنيه للبيع، وبزيادة قرش واحد جرى تداوله في بنوك، المصرف المتحد وميد بنك والاسكندرية والاهلى الكويتي.

وعلى صعيد بقية العملات.. جرى تداول العملة الاوروبية الموحدة - اليورو عند 18.66 للشراء و18.86 جنيه للبيع والجنيه الاسترليني عند 21.79 جنيه للشراء و22.03 جنيه للبيع بحسب نشرة البنك الأهلى المصري.

وبالنسبة للعملات العربية، فقد جرى تداول الدينار الكويتي بسعر 49.04 جنيه للشراء و52.14 جنيه للبيع، والريال السعودي 4.14 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع.

وسجل الدرهم الاماراتي 4.23 جنيه للشراء و4.28 جنيه للبيع، والدينار البحريني 40.41 جنيه للشراء و41.74 جنيه للبيع، والدينار الاردني 21.75 جنيه للشراء و22.23 جنيه للبيع والريال القطري 4.01 جنيه للشراء و4.23 جنيه للبيع.
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