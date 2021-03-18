نشرة المرأة.. أضرار غير متوقعة للإفراط في تناول الماء .. تعرفي عليها وأسرع رجيم لإنقاص الوزن

نشر موقع "صدى البلد"، عددا من الأخبار الهامة في مجالي المرأة والصحة، وسوف نعرض إليكم أبرزها خلال التقرير التالي...

نشر موقع "صدى البلد"، عددا من الأخبار الهامة في مجالي المرأة والصحة، وسوف نعرض إليكم أبرزها خلال التقرير التالي...

يبدو أن العديد من الأشخاص قد بدأوا في حمل زجاجة من

أينما ذهبوا وهذه طريقة جيدة للبقاء رطبًا. يساعدنا الماء في نقل العناصر الغذائية للجسم ، وخلق اللعاب ، والحفاظ على درجة حرارة الجسم ، وأكثر من ذلك.