نشرة المرأة.. أضرار غير متوقعة للإفراط في تناول الماء .. تعرفي عليها وأسرع رجيم لإنقاص الوزن

نشر موقع "صدى البلد"، عددا من الأخبار الهامة في مجالي المرأة والصحة، وسوف نعرض إليكم أبرزها خلال التقرير التالي...
يبدو أن العديد من الأشخاص قد بدأوا في حمل زجاجة من الماء أينما ذهبوا وهذه طريقة جيدة للبقاء رطبًا. يساعدنا الماء في نقل العناصر الغذائية للجسم ، وخلق اللعاب ، والحفاظ على درجة حرارة الجسم ، وأكثر من ذلك.
إليك وفقا لموقع برايت سايد بعض الاضرار الافراط لتناول الماء يقدمها موقع برايت سايد
لإنقاص الوزن ونسف الكرش سريعا يمكنك الإعتماد على الرجيم الغذائى التالى فهو من أسرع الرجيمات لـ حرق الدهون ونسف الكرش ودهون البطن العنيدة إليك خطته لـ 10 أيام يقدمها موقع "بولد سكاي الهندي".
لقد عانينا جميعًا من هذه الرغبة المفاجئة في أخذ قيلولة بعد الوجبة مباشرة. اتضح أنه ليس فقط حبنا للنوم أو قضاء يوم شاق في العمل يمكن أن يسبب النعاس : إنه أيضًا نوع الطعام الذي نستهلكه كل يوم
إليك وفقا لموقع برايت سايد أطعمة يمكن أن تسبب النعاس ، خاصة عند تناولها معًا