ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

هدى المفتي تروج لفيلمها الجديد «ديدو»

الخميس 18/مارس/2021 - 02:34 م
هدى المفتي
هدى المفتي
Advertisements
محمد نحلة
نشرت الفنانة "هدى المفتي" على مواقع التواصل الاجتماعي البوستر التشويقي لفيلمها الجديد "ديدو"، الفيلم "ديدو" بطولة كريم فهمي، وهدى المفتي، وأحمد فتحي، وحمدي المرغني، ومحمد ثروت ورفع الفيلم شعار "أرجوك لا تفعصني سهوًا".

وتدور قصة العمل في إطار لايت كوميدي، حول فكرة "عقلة الإصبع"، والفيلم من تأليف كريم فهمي، وإخراج عمرو صلاح، ويضم الفيلم عددًا من ضيوف الشرف إضافة إلى ظهور كل من أحمد فهمى وهشام ماجد وشيكو كضيوف شرف خلال الأحداث.

وقد انتهت هدى المفتي من تصوير فيلم "الفنار"  للمخرج شريف نجيب والذي يجمعها مع الفنان محمد الشرنوبي، في إطار كوميدي درامي مع الفنانة الكبيرة دلال عبد العزيز، محمود البزاوى، طه الدسوقى وسينتيا خليفة، الفيلم قصة وإخراج شريف نجيب، مدير التصوير أحمد جبر، ديكور مروة البرماوى.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

أرجوك لا تفعصني سهوا .. كريم فهمي يروج لفيلمه الجديد

أحدث ظهور لـ كريم فهمي برفقة مخرج فيلمه الجديد

كريم فهمى يروج لفيلمه على بابا عبر السوشيال ميديا

شاهد أحدث ظهور لـ كريم فهمي برفقة زوجته

أرجوك لا تفعصني سهوا.. حمدي الميرغني يعلن موعد عرض فيلم ديدو

طرح فيلم ديدو للجمهور في عيد الفطر

ترشيحاتنا

بعد إصابته مع بيراميدز.. قرار جديد من البدري بشأن رمضان صبحي مع منتخب مصر

أخفاها أسفل ملابسه.. ضبط ربع مليون ريال سعودي مع راكب في مطار القاهرة

رسميا.. الليجا تعلن موعد كلاسيكو ريال مدريد وبرشلونة

سجنت أمها .. حبس ممثلة شهيرة بعد شهادة ابنتها ضدها في المحكمة

الجريدة الرسمية تنشر عددا من القرارات الجمهورية.. تعرف عليها

بماكياج لافت.. منة فضالي تستعرض جمالها على إنستجرام

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سيارة عمرو أديب رينج روفر فوج معروضة للبيع في مزاد علني.. صور

بإطلالة رياضية.. إيمي سمير غانم تخطف الأنظار على إنستجرام

بماكياج لافت.. منة فضالي تستعرض جمالها على إنستجرام