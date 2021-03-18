تجديد حبس المتهمين بسرقة مهمات السكة الحديد بالخانكة

جدد قاضى المعارضات بمحكمة الخانكة بمحافظة القليوبية تجديد حبس 10 أشخاص 15 يوما على ذمة التحقيقات، لتكوينهم تشكيلا عصابيا تخصص في سرقة سرقة مهمات السكك الحديدية بمحطة ابو زعبل ومحطة محاجر أبو زعبل ومحطة ورش أبو زعبل.

وتلقى اللواء حاتم الحداد مدير المباحث الجنائية إخطارا من العقيد محمد حسني رئيس فرع البجث الجنائي بالخانكة ، يفيد بورود معلومات بقيام 10 أشخاص من الخارجين على القانون بعضهم له معلومات جنائية ، بتكوين تشكيل عصابى فيما بينهم، وتخصصوا فى سرقة مهمات السكك الحديدية بمحطة أبو زعبل ومحطة محاجر أبو زعبل ومحطة ورش أبو زعبل.

وجرى إخطار اللواء فخر الدين العربى مدير أمن القليوبية، وتشكل فريق بحثى أشرف عليه العميد خالد المحمدى رئيس مباحث المديرية، والمقدم أحمد سامى رئيس مباحث مركز شرطة الخانكة، وبإعداد الأكمنة أمكن ضبطهم وبحوزتهم مضبوطات عبارة عن أجزاء من قضبان حديدية للسكك الحديد وفلنكات ومسامير وأدوات مستخدمة، جرى تحرير محضر بالواقعة وإحالتهم للنيابة العامة التى تولت أمرت بحبسهم.

من جانبه أمر زياد الباسل مدير نيابة قسم ثان شبرا الخيمة بإشراف المستشار محمد حتة المحامي العام لنيابات جنوب بنها حبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات لقيامهما بالنصب على مواطنين ويدعوا أنهم مندوبو خدمة عملاء بشركات محمول وبنوك وايهامهم بجوائز مالية علي غير الحقيقة واستيلائهم على بيانات حساباتهم البنكية.

كما أمرت النيابة العامة تحريات حول ظروف وملابسات الواقعة وعمل صحيفة حالة جنائية المتهمين لحسر القضايا المطلوبين فيها.

تلقى مدير إدارة البحث الجنائي بالقليوبية باغا من المواطنين بشبرا الخيمة بقيام شخصين يدعيان أنهما مندوبي خدمة العملاء بشركات المحمول والبنوك ومندوبي إحدى الجهات الحكومية وإيهامهم بأنهم تحصلوا على جوائز مالية أو منح مقدمة من تلك الجهات أو طلبهم تحديث البيانات البنكية على غير الحقيقة وحصولهم بموجب ذلك على بيانات حساباتهم البنكية وكذا بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم بزعم إيداع قيمة تلك الجوائز بها وقيامهما عقب ذلك باستخدام تلك البيانات في إجراء عمليات شرائية على العديد من مواقع التسوق الإلكتروني وشحن أرصدة ومحافظ إلكترونية.

وعقب ذلك تم ضبطهم وبحوزتهم 4 هواتف محمولة وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم 8 حوادث مماثلة وتم ترحيلهم لقسم ثان شبرا الخيمة وبعرضهم على النيابة العامة أصدرت قرارها السابق.