بعد تطويرها.. وصول رئيس الرعاية الصحية لمحافظة جنوب سيناء لافتتاح مستشفى طابا

وصل منذ قليل الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، إلى محافظة جنوب سيناء للمشاركة في افتتاح مستشفى طابا المركزي بعد تطويرها وعدد من المنشآت الصحية منها وحدتي طب أسرة المراخ والقرية البدوية، والمقرر عملها ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بالمحافظة.





يأتي ذلك تزامنًا مع احتفالات محافظة جنوب سيناء بالذكرى ال 32 لعودة طابا إلى الأراضي المصرية، وفي ظل جهود الدولة المستمرة لإنجاز مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد في 10 سنوات بدلًا من 15 عاما تنفيذًا لتكليفات القيادة السياسية، والذي يضمن توفير الرعاية الصحية المتكاملة وتحقيق التغطية الصحية الشاملة لجميع المصريين بجودة وكرامة ودون تمييز.



