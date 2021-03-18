بإطلالة رياضية.. إيمي سمير غانم تخطف الأنظار على إنستجرام

نشرت الفنانة إيمي سمير غانم، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، بإطلالة كاجوال سوداء تبرز جمالها.





وتألقت بها إيمي سمير غانم، ببنطال رياضي باللون الأسود، مرتدية معه بلوفر رياضي باللون الأسود البسيط الذى يبرز عن جمالها واناقتها، وحملت حقيبة باللون الأسود لإكمال ظهورها.





ومن الناحية الجمالية، اعتمدت في الماكياج على جمال بشرتها الطبيعي، ووضعت أحمر للشفاه باللون البينك الذى يبرز جمال انوثتها.





كما تركت شعرها الأسود الطويل منسدلا بين كتفيها على طريقة الكيرلي الطبيعي التي تتناسب مع ظهورها.



