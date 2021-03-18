جريمة عمرها أعوام.. سيدة تعترف بقتل شقيقتها منذ 10 سنوات في حلوان

تجرى نيابة حلوان تحقيقات موسعة فى جريمة قتل تعتبر هى الأغرب فى تاريخ حى المعصرة حيث أنها حدثت قبل ١٠ سنوات وقامت القاتلة بالاعتراف بجريمتها أمس امام رجال المباحث.





وكان قسم شرطة المعصرة تلقي بلاغا من سيدة قررت في أنها وراء قتل شقيقتها الصغري، تلك الجريمة التي وقعت منذ ١٠ سنوات.





وقررت السيدة أمام رجال المباحث أنها تنتمى إلى عائلة من أعرق عائلات حدائق حلوان ذائعة الصيت وأنها قامت بقتل شقيقتها التى تبلغ من العمر " ٨ سنوات " منذ حوالى ١٠ سنوات وقد مرت الجريمة مرور الكرام وتم دفن الجثة، كما قررت والدموع تتساقط من عينها أنها شعرت بتأنيب الضمير لذلك وجاءت للقسم لتسليم نفسها والاعتراف بجريمتها.





وعللت السيدة المتهمة عن سبب قيامها بقتل شقيقتها قائلة: "لم تكن تسمع الكلام وتثير غضبى، مما دفعني إلى خنقها بحبل الغسيل وادعيت وفاتها بطريقة طبيعية ومر الأمر مرور الكرام ولكن منذ ذلك اليوم وضميرى يجلدنى كل دقيقة ولم أعد أستطيع النوم فقررت الاعتراف بالجريمة"، فتم تحرير محضر بأقوالها وباشرت النيابة العامة التحقيق.