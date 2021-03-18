السعودية.. الصحة تحدِّد الفئات المستهدفة من الفحص الاستكشافي للطلبة

أوضحت وزارة الصحة السعودية، الفئات المستهدفة من خلال الفحص الاستكشافي للطلبة ووقت التنفيذ والآلية.





وذكرت الوزارة من خلال حساب «عش بصحة» على موقع تويتر وفقل لصحيفة عاجل، أن الفئات المستهدفة تشمل: طلبة الصف الأول الابتدائي والصف الرابع الابتدائي، مضيفة أن وقت التنفيذ هو الفصل الدراسي الثاني 1442 هـ. وأن مكان التنفيذ سيكون في المراكز الصحية، عبر تطبيق (صحتي).





وكانت وزارة الصحة، ذكرت في وقت سابق أن الفحص يشمل سوء التغذية، والأسنان، والنظر، والسمع، وفحص كتلة الجسم، واعوجاج السلسلة الفقارية «الجنف».





وكانت أوضحت منصة «أبشر»، عبر حسابها على موقع «تويتر» خطوات تحديث البريد الإلكتروني عبر المنصة؛ حيث قالت: «لتواصل أفضل حدّث بريدك الإلكتروني المسجل في منصة ابشر»





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