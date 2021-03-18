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توك شو

ليست تحرشا.. آخر مستجدات قضية المتحرش بـ طفلة المعادى

الخميس 18/مارس/2021 - 02:39 م
قضية التحرش
قضية التحرش
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هاجر إبراهيم
علق الأستاذ أيمن الضبع، المحامى بالنقض والإدارية العليا، عن واقعة طفلة المعادى بائعة المناديل والشخص المتحرش، قائلا: إنها ليست واقعة تحرش فى القانون، بل هى جريمة أكبر منها ويطلق عليها جريمة هتك عرض لطفلة.

وأضاف "الضبع" خلال حواره ببرنامج "حلو الكلام" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن عقوبة هتك العرض لطفلة تكون بالسجن المشدد لمدة لا تقل عن سبع سنوات، موضحا أن تلك الجرائم يجب أن تكون فى القانون على أن المتهم قد لمس المجنى عليها مواطن العفة.

وتابع أن المتهم يحاول أن يبرر للمحكمة أنه كان ينادى على الطفلة من أجل إعطائها الأموال، لافتا إلى أن النيابة إحالته إلى الجنايات.

وأكد أنه يجب أن يتم تشديد العقوبات أكثر لمثل تلك الحالات، متابعا أن عقوبة جريمة هتك العرض تختلف من سن لأخر، حيث أنه إذا كان فوق سن ال18 يتم إعطاء المتهم منم 3 إلى سبع سنوات.


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