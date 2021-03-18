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رانيا يحيى : ننتظر وصول المرأة للمجال القضائي خلال الأيام القادمة.. فيديو

الخميس 18/مارس/2021 - 02:51 م
صدى البلد
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آيات احمد
قالت رانيا يحيى، عضو المجلس القومى للمراة، إن حملة طرق الابواب استطاعت أن تتواصل لعدد كبير من السيدات على مستوى 27 فرعا بمحافظات الجمهورية، لافتة إلى أن النتائج ايجابية وتوضح دور المراة فى المشاركة السياسية ونجد ذلك واضح فى الانتخابات والاستحقاقات الدستورية المخلتفة.

واضافت خلال مداخلة هاتفية على فضائية " اكسترا نيوز"، أن ما شهدناه فى الحياة النيابية كانت قفزات لتمكين المراة فى المجالس النيابية، مما يؤكد ويرسخ دعما لقيادة السياسية للمرأة.

وتابعت أن هناك وعى بمهام المرأة تحت قبة البرلمان، مشيرًا إلى ان المرأة المصرية أصبحت تتقلد أرفع المناصب من خلال دعم الدولة للمرأة، سواء على مستوى المجالس النيابية أو على مستوى الوزارات الحكومية، مضيفة "نشعر بفخر فيما تقدمه الدولة المصرية لمناصرة المرأة باعتبارها نبض الوطن وفخر للمجتمعات"

وأشارت إلى أن الدولة أعطت الكثير للمرأة المصرية خلال الفترة الماضية، وهو ما تحقق بفضل القيادة السياسية الداعمة والمساندة للمرأة بقوة، لافتة إلى أنه من المنتظر خلال الأيام القادمة وصول المرأة للمجال القضائي.

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