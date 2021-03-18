البورصة المصرية تتراجع 1.35% بالختام.. ورأس المال السوقي يفقد 7 مليارات جنيه

اختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة ختام الأسبوع اليوم الخميس على تراجع مؤشر السوق الرئيسي EGX30 بنسبة 1.35%، ليغلق عند مستوى 10918 نقطة .

وسجل رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بسوق داخل المقصورة خسائر بلغت 7 مليارات جنيه، ليغلق عند مستوى 666.781 مليار جنيه، وسط توجه بيعي للمستثمرين العرب والاجانب.

وبلغ إجمالى قيمة التداول نحو 1.2 مليار جنيه فى حين بلغت كمية التداول 459 مليون ورقة منفذة على 31 ألف عملية.

وتم التداول على 190 سهما، ارتفع منهم نحو 49 سهما، وانخفض نحو 98 سهما، ولم تتغير مستويات 41 سهما.