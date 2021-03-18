موهوبة .. ماجدة موريس تكشف لـ صدى البلد عن رأيها في تقديم روبي لفوازير رمضان





وقالت موريس، في تصريح لـ "صدى البلد": "روبي فنانة موهوبة جدًا وممثلة شاطرة وأي حاجة بتقدمها بتسيب فيها بصمة مميزة من أول أغنية ليه بيداري كدة، روحها حلوة والناس بتحبها .. فـ ليه لا ؟ .. انا عادة مش بحب أقول رأيي إلا أما بشوف الحاجة بس روبي معروف انها موهوبة جدًا".









وتابعت قائلة: "زمان أما نيللي تعبت وقالوا سمير غانم هيقدم فوازير ناس كتير اعترضت، لكنه كسر الدنيا، ونفس الكلام حصل مع شريهان لأنها كانت ممثلة شابة وجديدة ولكنها قدرت تبقى رقم 1 في الفوازير".







