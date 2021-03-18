موهوبة .. ماجدة موريس تكشف لـ صدى البلد عن رأيها في تقديم روبي لفوازير رمضان

كشفت الناقدة ماجدة موريس، عن رأيها في تقديم الفنانة روبي لفوازير رمضان.
وقالت موريس، في تصريح لـ "صدى البلد": "روبي فنانة موهوبة جدًا وممثلة شاطرة وأي حاجة بتقدمها بتسيب فيها بصمة مميزة من أول أغنية ليه بيداري كدة، روحها حلوة والناس بتحبها .. فـ ليه لا ؟ .. انا عادة مش بحب أقول رأيي إلا أما بشوف الحاجة بس روبي معروف انها موهوبة جدًا".
وتابعت قائلة: "زمان أما نيللي تعبت وقالوا سمير غانم هيقدم فوازير ناس كتير اعترضت، لكنه كسر الدنيا، ونفس الكلام حصل مع شريهان لأنها كانت ممثلة شابة وجديدة ولكنها قدرت تبقى رقم 1 في الفوازير".
بينما اختتمت حديثها قائلة: "نجاح الفوازير هيعتمد على الإنتاج وتوظيفه والمخرج والورق .. كل دي عوامل مهمة تحدد نجاح العمل اللي هيتقدم او فشله .. يا حاجة تعيش ونفتكرها يا حاجة تعدي كأنها محصلتش".