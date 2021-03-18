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فن

موهوبة .. ماجدة موريس تكشف لـ صدى البلد عن رأيها في تقديم روبي لفوازير رمضان

الخميس 18/مارس/2021 - 04:23 م
صدى البلد
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آيه عاطف
كشفت الناقدة ماجدة موريس، عن رأيها في تقديم الفنانة روبي لفوازير رمضان.


وقالت موريس، في تصريح لـ "صدى البلد": "روبي فنانة موهوبة جدًا وممثلة شاطرة وأي حاجة بتقدمها بتسيب فيها بصمة مميزة من أول أغنية ليه بيداري كدة، روحها حلوة والناس بتحبها .. فـ ليه لا ؟ .. انا عادة مش بحب أقول رأيي إلا أما بشوف الحاجة بس روبي معروف انها موهوبة جدًا".


وتابعت قائلة: "زمان أما نيللي تعبت وقالوا سمير غانم هيقدم فوازير ناس كتير اعترضت، لكنه كسر الدنيا، ونفس الكلام حصل مع شريهان لأنها كانت ممثلة شابة وجديدة ولكنها قدرت تبقى رقم 1 في الفوازير".


بينما اختتمت حديثها قائلة: "نجاح الفوازير هيعتمد على الإنتاج وتوظيفه والمخرج والورق .. كل دي عوامل مهمة تحدد نجاح العمل اللي هيتقدم او فشله .. يا حاجة تعيش ونفتكرها يا حاجة تعدي كأنها محصلتش".
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