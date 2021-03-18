جمارك وضرائب النقل بالإسكندرية تشرح لأعضائها ملامح نظام التسجيل المسبق

نظمت لجنه الضرائب والجمارك بشعبة خدمات النقل الدولي واللوجستيات بالغرفة التجارية بالاسكندرية، ندوة بهدف شرح الملامح الرئيسية لنظام التخليص المسبق "ACID"، حيث شارك في الندوة أعضاء الجمعية العمومية للشعبة، وتم عقد اللقاء من خلال تطبيق zoom .





وقال عبد العال علي عبد العال رئيس لجنة الضرائب والجمارك بالشعبة، أن الهدف من اللقاء استهدف التطرق إلي تمكين الإدارات الجمركية لرصد البضائع التي تمثل خطورة مرتفعة قبل وصولها للمؤاني، وعرضها علي منظومة المخاطر لتحديد البضائع التي تتطلب الاستهداف قبل وصولها.





وأشار عبد العال، إلي أن نظام التسجيل المسبق عالجته منظمة الجمارك العالمية اتفاقية تيسير التجارة الدولية، مضيفًا إلي أن اللقاء تطرق لآليات تطبيق النظام والذي يبدأ التشغيل التجريبي له إعتبارا من اول أبريل 2021، فيما سيبدأ التشغيل الإلزامي اول يوليو 2021، للشحنات البحريه التي ترد للموانئ.





وقال أن الشحنات التي ستصل قبل تلك الفترة تستلزم التسجيل علي البوابه الالكترونية لمنصة النافذة، والحصول علي التوقيع الالكتروني لمنصة النافذة، والحصول علي التوقيع الالكتروني من شركة مصر المقاصة أو شركة ايجيبت تراست، وهي الشركة المعتمدة من قبل وزارة المالية، بهدف ادراج بيانات الفاتورة المبدئية أو أخذ رقم مبدئي للشحنة مدته ٣ اشهر، اضافة إلي قيام المورد بإرسال حزمة المستندات بالكامل الي النافذه من خلال تكنولوجيا البلوك تشين، مشيرا إلي أن كل تلك الإجراءات ستعالج المستندات إلكترونيا من خلال أجهزة الحاسب الآلي.



