بعد استبعاد علاء وأبو جبل.. الجماهير تهاجم حسام البدرى بسبب قائمة المنتخب

قرر الجهاز الفنى لمنتخب مصر لكرة القدم بقيادة حسام البدري استبعاد عدد من الأسماء البارزة من اللاعبين قبل مواجهتى كينيا وجزر القمر فى الجولة الخامسة والسادسة من منافسات التصفيات المؤهلة إلى الأمم الإفريقية.





وكان من ابرز المستبعدين : " عبدالله السعيد" _ "محمد أبو جبل " _ " حسين الشحات" _ " طاهر محمد طاهر" _ " محمود علاء" _ " مروان محسن" _ " .





ودشن عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعى تويتر مجموعه من الهاشتاجات عن ابرز اللاعبين المستبعدين ، وكان من هاشتاج #رمضان_صبحي ، وهاشتاج _#محمد_علاء





حسام البدري ده اهلاوي اوي جدًا يعني

استبعد ابو جبل وضم عامر عامر و بسام

وافضل لاعب في الدوري المصري، اوباما خارج قائمة المنتخب — Mohamed abo mohdy (@mohamedabomohdy) March 18, 2021

في اسامي عجيبة وغياب رمضان صبحي غريب — مُحَمَّدْ ⚽ (@ElBanna) March 18, 2021

#معلوماتي

استبعاد رمضان صبحي من المنتخب لإصابته في العضلة الخلفية — Ahmed Abd Elbaset (@ahmed7baset) March 18, 2021

رمضان صبحي متالق ! لا مفيش منتخب هناخد حد من الاهلي مكانك علشان جمهور الاهلي مش بيحبك

محمد ابراهيم متالق ! لا حسام البدري مش متابع غير اهلي وزمالك



ان شاء الله الظلم دا يكون سبب ف اخر معسكر ليك و ترجع بفضيحه زي م حصل ف اول معسكر — BOODA (@BOODASHARAF) March 18, 2021

واخد احمد زيزو وسايب رمضان صبحي ومحمد ابراهيم — علاء صلاح (@OBl9wxhaDmlej1I) March 18, 2021