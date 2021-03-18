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رياضة

بعد استبعاد علاء وأبو جبل.. الجماهير تهاجم حسام البدرى بسبب قائمة المنتخب

الخميس 18/مارس/2021 - 04:05 م
صدى البلد
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منار نور
قرر الجهاز الفنى لمنتخب مصر لكرة القدم بقيادة حسام البدري استبعاد عدد من الأسماء البارزة من اللاعبين قبل مواجهتى كينيا وجزر القمر فى الجولة الخامسة والسادسة من منافسات التصفيات المؤهلة إلى الأمم الإفريقية.

وكان من ابرز المستبعدين : " عبدالله السعيد" _ "محمد أبو جبل " _ " حسين الشحات" _ " طاهر محمد طاهر" _ " محمود علاء" _ " مروان محسن" _ " . 

ودشن عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعى تويتر مجموعه من الهاشتاجات عن ابرز اللاعبين المستبعدين ، وكان من هاشتاج #رمضان_صبحي ، وهاشتاج _#محمد_علاء



















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