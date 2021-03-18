أخبار الفن| أغان جديدة على الساحة الفنية روبي وحماقي الأبرز .. تفاصيل وفاة المطربة السورية ميادة بسيليس

نشر موقع "صدى البلد"، عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونستعرضها على النحو الآتي:









قام عدد من المطربين بطرح أغاني جديدة على مدار الأيام القليلة الماضية، نستعرض لكم أبرز تلك الأعمال من خلال التقرير التالي:





توفت مساء أمس الأربعاء المطربة السورية ميادة بسيليس عن عمر يناهز 54 عاما، بعد صراع مع مرض السرطان.



ولدت المطربة السورية ميادة بسيليس عام 1967 في مدينة حلب، وبدأت مشوارها الغنائي منذ سن التاسعة عبر إذاعة حلب وصدر للمطربة الراحلة 14 ألبوم بداية من العام 1986، حيث كانت البداية مع البوم "يا قاتلي بالهجر" وهي أغنية من الفلكلور السوري القديم.





نشرت الفنانة إيمان العاصي صورة جديده لها من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى انستجرام .

وظهرت إيمان العاصي في الصورة بفستان أسود و بمكياج رقيق وتسريحه شعر بسيطة ، وعلقت علي الصورة قائلة: "إنه لأمر غريب للغاية كيف نتغير من عام إلى آخر. كيف ننظر إلى الذكريات قبل عام ، ولم نعد نشعر بنفس الشخص بعد الآن " .

نشرت الفنانة "هدى المفتي" على مواقع التواصل الاجتماعي البوستر التشويقي لفيلمها الجديد "ديدو"، الفيلم "ديدو" بطولة كريم فهمي، وهدى المفتي، وأحمد فتحي، وحمدي المرغني، ومحمد ثروت ورفع الفيلم شعار "أرجوك لا تفعصني سهوًا".









يواصل صناع مسلسل "الملك أحمس" تصوير العمل داخل أحدى الديكورات التى بنيت خصيصًا من أجل العمل الذى رصد له ميزانية ضخمة للخروج بالشكل اللائق.









يواصل الفنان جمال سليمان، تصوير مشاهده في مسلسل "الطاووس" بصحبة فريق العمل.

وعلم موقع "صدى البلد" أن جمال سليمان، سافر إلى الأسكندرية لإستكمال مشاهد التصوير هناك، بعدما غنتهى من تصوير مشاهد جاردن سيتي، وإستوديو مصر.









أكدت الفنانة سميحة أيوب أنها تواصل تصوير دورها ضمن أحداث فيلم "ليلة العيد"، والذى تعود من خلاله إلى السينما، حيث يناقش العمل قضية المرأة المقهورة.







