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فن

أحمد حاتم يبدأ تصوير العاشق

الخميس 18/مارس/2021 - 04:20 م
صدى البلد
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أحمد البهي
أعلن المخرج عمرو صلاح، البدء فى تصوير فيلمه الجديد "العاشق" وذلك عن طريق صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك".


الفيلم الجديد "العاشق" يشارك في بطولته النجم أحمد حاتم، ومحسن محيي الدين وأسماء أبواليزيد، ومن إنتاج أحمد السبكي، وتأليف محمود زهران، وإخراج عمرو صلاح.


ومن ناحية أخرى ينتظر المخرج عمرو صلاح عرض فيلمه الجديد  "ديدو" بطولة كريم فهمي، وبيومي فؤاد، وأحمد فتحي، وحمدي الميرغنى ومحمد ثروت، وهدى المفتي وغيرهم، بالإضافة لمجموعة من ضيوف الشرف ومنهم شقيقه أحمد فهمي وهشام ماجد وشيكو وغيرهم.


الفيلم من المقرر عرضه خلال موسم عيد الفطر من تأليف كريم فهمي، وإخراج عمرو صلاح، فكرة وإنتاج كريم السبكي ومحمد أحمد السبكي.
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