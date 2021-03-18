أخبار التوك شو .. مفاجأة في قضية المتحرش بـ طفلة المعادى .. وظهور سلالة جديدة لكورونا تخدع PCR..فيديو

تناولت برامج التوك شو، خلال الساعات الماضية، العديد من القضايا الهامة، نستعرض أبرز الأخبار فيما يلي:









عرضت فضائية العربية، مقطع فيديو رصد تفاصيل ظهور سلالة جديدة من كورونا تظهر في فرنسا.





وبعد بريطانيا وجنوب إفريقيا، ظهرت سلالة جديدة لكورونا في فرنسا، وقالت السلطات الصحية الفرنسية إن السلالة المكتشفة "مضللة" ويمكنها خداع PCR التقليدى لكشف الإصابة.









علق الأستاذ أيمن الضبع، المحامى بالنقض والإدارية العليا، عن واقعة طفلة المعادى بائعة المناديل والشخص المتحرش، قائلا: إنها ليست واقعة تحرش فى القانون، بل هى جريمة أكبر منها ويطلق عليها جريمة هتك عرض لطفلة.





وأضاف "الضبع" خلال حواره ببرنامج "حلو الكلام" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن عقوبة هتك العرض لطفلة تكون بالسجن المشدد لمدة لا تقل عن سبع سنوات، موضحا أن تلك الجرائم يجب أن تكون فى القانون على أن المتهم قد لمس المجنى عليها من مواطن العفة.













قال طارق الشناوى، الناقد الفنى، إن لجنة التحكيم التى وقف أمامها العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ شهدت موافقة الجميع بمن فيهم كوكب الشرق أم كلثوم، ما عدا الموسيقار محمد عبد الوهاب.









وأوضح طارق الشناوى، خلال استضافته ببرنامج "صباحك مصرى" المذاع عبر فضائية MBC مصر، أن السبب فى رفض عبد الوهاب لصوت عبد الحليم يفسره البعض بقلقه أن يتصدر هذا الصوت فى المقدمة.













قال الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادى إن التكنولوجيا الحديثة جعلت الشباب أصغر من 16 سنة لديهم تجارة الكترونية على الانترنت ، لافتا إلى أن هناك شبابًا أقل من 21 سنة تتخرج من دبلوم صناعة وتتمنى العمل .





وأضاف جاب الله ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج 8 الصبح ، المذاعى على فضائية دى ام سى ، أن من بلغ سن الـ 16 عامًا له الاهلية الكاملة فى التصرف فيما كسبه من عمل .





وأشار الخبير الاقتصادى ، إلى أن البنك المركزى سمح أن يكون لاصحاب سن الـ 16 سنة حسابات بنكية خاصة ، فى حدود تلك الأهلية ، ولكن اليوم فى حدود أهليتهم فى حدود ما كسبه من عمل يمكن الحصول على كود فى صورة البطاقة الشخصية بالرقم القومى ، ويمكن الاستثمار فى البورصة .

















قال الكاتب الصحفى عبد المحسن سلامة، رئيس مجلس إدارة الأهرام، إن الحياة الطبيعية عادت مرة اخرى لسيناء، خاصة بعد حادث الروضة والذى يعد ثانى اكبر حدث ارهابى فى العالم بعد حادث 11 سبتمبر الذى حدث فى الولايات المتحدة الامريكية، لافتًا إلى أن الدولة المصرية استطاعت ان تقضى على الإرهاب فى سيناء.





وأضاف سلامة، خلال مداخلة هاتفية على فضائية " اكسترا نيوز"، أن نفق الشهيد احمد حمدى امتد عمله لمدة أكثر من 30 سنوات كاملة، ولكن اليوم أضيف 5 أنفاق جديدة لربط سيناء بباقى المحافظات خلال 5 سنوات فقط.





وتابع أن هناك مشروعات عملاقة تمر على أرض سيناء وتقام تجمعات سكنية على اعلى مستوى لخدمة اهالى سيناء كما يتم عمل مشروعات للتنمية الزراعية واسعة جدًا، ويقام مشروعات تنموية زراعية كبيرة جدًا.













استعرض برنامج "صباح البلد" المُذاع على فضائية "صدى البلد"، اليوم، الخميس 18- 3-2021، تقريرًا مُفصلًا عن أسعار الذهب في مصر.









أسعار الذهب اليوم فى مصر









وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 ، 874 جنيها.









وسجل سعر جرام الذهب 21 الأكثر شيوعا 765 جنيها.













في حين وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 665 جنيها.













عرض برنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، تداول رواد السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي لقطات مصورة لفيديو بعنوان "إزاى تجدد رخصة عربيتك فى دقائق".









وتضمن الفيديو التفاصيل الكاملة لتجديد رخصة المركبة من خلال الهاتف المحمول من الموقع الرسمى لوزارة الداخلية.













ولتجديد الرخصة، يجب على المستخدم الموافقة على الشروط والأحكام التالية:

يختار المستخدم رخصة المركبة المطلوب تجديدها.

يجب أن تكون المركبة بنوع ترخيص ملاكي أو دراجة نارية وأن تكون أقل من 2030 سي سي.

يجب على المستخدم أن يقوم بدفع جميع الرسوم والمخالفات والتأمين لإجراء عملية تجديد الرخصة.

لا يجوز توصيل الرخصة في حالة وجوب الفحص الفني أو وجود حظر بيع.



