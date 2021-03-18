إيدها تتلف في حرير.. ندى تحول إطارات السيارات وبواقي الخامات لديكورات جديدة

بمسدس شمع وبواقي الخامات، تبتكر ندى محمد صاحبة الـ ٢٧ عاما، والمقيمة بمدينة القناطر الخيرية، أشكالا وديكورات جديدة، معتمدة على مبدأ إعادة تدوير المخلفات، ومستغلة الخامات المتاحة أمامها بأفضل شكل، فلا يعتريك الشك أبدا في جودة المنتج النهائي.









قالت ندى لعدسة صدى البلد، إنها تعمل مع والدها في محل للتنجيد والمفروشات، وجاءت فكرة مشروعها، عندما قررت أن تعيد تدوير بواقي الخامات المستخدمة بمشروع يحقق لها عائد ودخل مادي، خاصةً مع حالة الركود في حركة البيع والشراء، محولة مسار البواقي من النفايات لمنتجات عصرية.









وأضافت ندى أنها تستخدم بواقي الخامات من الاسفنج والفايبر والأقمشة، بالإضافة إلى الأقفاص والكرتون القديم، وتحرص أيضًا على استغلال كاوتشات السيارات المستعملة، وللتزيين تستخدم الأنوار الليد والورود.









وبلمسات سحرية تحول ندى هذه الخامات، لديكورات جديدة من: مرايات المكياج، وغرابيل للأطفال، ومقاعد، ومراجيح، صناديق الهدايا، ولا يكلفها الأمر مجهود ووقت زمني طويل، فتنجز في ساعات معدودة أشكال ومنتجات كثيرة، وعن الأسعار فتبدأ من ٥٠ جنيها ولا تتعدى الـ ٣٠٠ جنيه.







