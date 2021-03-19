ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

نائب بالشيوخ يطالب زيادة معاشات الأطباء واعتبار المتوفين بكورونا شهداء

الجمعة 19/مارس/2021 - 07:02 ص
الاطباء
الاطباء
Advertisements
سمر المغربى
أكد النائب أحمد أنور شاهين، عضو لجنة الصحة والسكان فى مجلس الشيوخ، أن فى يوم الطبيب الطاقم الطبى والتمريض يد واحد يواجهون أشرس فيروس قاتل فى العالم و حالات الوفاة غير مسبوقة .

وقال شاهين، فى تصريحات خاصة لـ" صدى البلد"، أنه لابد من توفير الأدوات الوقائية للأطقم الطبية لحمايتهم ، و توفير الكمامات لأعتبارها خط الدفاع الأول للجميع، بالإضافة من مطالب بزيادة الرواتب للأطباء وطاقم التمريض ويجب تكريمهم لأنهم يدا بيد مع الطبيب ، كما طالب بتنظيم العمل و رعاية الطبيب .

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، بأنهم سيتم مناقشة بند باعتبار الأطباء المتوفيين فى الرعاية المركزة فى ظل فيروس كورونا شهداء وليست إصابة عمل، كما يطالبون بزيادة معاشات الأطباء .

يذكر أن الدكتور حسين خيري، النقيب العام لأطباء مصر، وجه الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي لرعايته المادية والاجتماعية للأطباء خلال أزمة كورونا. 

وقال "خيري"، في كلمة له باحتفال نقابة الأطباء بيوم الطبيب المصري الـ 43، إن الأطقم الطبية تحتاج لدعم كبير، خاصة ماديا، لمواجهة جائحة كورونا.
وطالب نقيب الأطباء بضم الأطقم الطبية لقانون الشهيد، بالإضافة إلى وضع قوانين تمنع الاعتداء على الأطقم الطبية.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

الأطباء: اعتماد الأشعة المقطعية فى إقرار المعاش يعيد لشهداء كورونا حقوقهم

يوم الطبيب المصري.. طلب عاجل لـ الأطباء من الرئيس السيسي |صور

عادل العدوي: النظام الصحي صمد أمام جائحة كورونا |صور

صحة الشيوخ: الأطقم الطبية تواجه كل يوم خطر الإصابة بالفيروسات

وزيرة الصحة: الأطقم الطبية لم تلتفت للعائد المادي في مواجهة كورونا.. وضم المعاش والراتب حتى سن 65 |صور

فى يوم الطبيب المصرى .. أمين صحة النواب : الجيش الأبيض يقوم بدور وطنى وعلينا تحفيزهم ماديا ومعنويا

ترشيحاتنا

بعد تلقي والدته لقاح كورونا .. ولادة أول طفل في العالم بأجسام مضادة للفيروس

في تصريحات جريئة.. إلهام شاهين: أبويا مات غضبان مني ودخلني الأزهر لعدم الاختلاط.. وتطاولت على جلال الشرقاوي وضربني بالقلم

أخبار الفن| شيرين عبد الوهاب تكشف حقيقة غنائها تتر مسلسل رمضان .. في ذكرى وفاة شكري سرحان| أبرز المحطات في حياته

بملابس سوداء.. الفيشاوى وزوجته يثيران الجدل على البحر

زيادة 13%.. التأمينات الاجتماعية تزف بشرى سارة لأصحاب المعاشات وتكشف موعد الصرف

بفارق 46 عاما .. شابة تصر على الزواج من رجل في عمر جدها لهذا السبب

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرف على أسعار هيونداي النترا HD موديل 2021 .. بعد آخر تحديث

تويوتا تكشف النقاب عن أحدث إصداراتها .. AYGO X موديل 2021

أم تترك ابنتها تموت جوعا للهروب مع عشيقها.. وصدمة بعد اكتشاف هويتها