نائب بالشيوخ يطالب زيادة معاشات الأطباء واعتبار المتوفين بكورونا شهداء

أكد النائب أحمد أنور شاهين، عضو لجنة الصحة والسكان فى مجلس الشيوخ، أن فى يوم الطبيب الطاقم الطبى والتمريض يد واحد يواجهون أشرس فيروس قاتل فى العالم و حالات الوفاة غير مسبوقة .





وقال شاهين، فى تصريحات خاصة لـ" صدى البلد"، أنه لابد من توفير الأدوات الوقائية للأطقم الطبية لحمايتهم ، و توفير الكمامات لأعتبارها خط الدفاع الأول للجميع، بالإضافة من مطالب بزيادة الرواتب للأطباء وطاقم التمريض ويجب تكريمهم لأنهم يدا بيد مع الطبيب ، كما طالب بتنظيم العمل و رعاية الطبيب .





وأضاف عضو مجلس الشيوخ، بأنهم سيتم مناقشة بند باعتبار الأطباء المتوفيين فى الرعاية المركزة فى ظل فيروس كورونا شهداء وليست إصابة عمل، كما يطالبون بزيادة معاشات الأطباء .





يذكر أن الدكتور حسين خيري، النقيب العام لأطباء مصر، وجه الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي لرعايته المادية والاجتماعية للأطباء خلال أزمة كورونا.





وقال "خيري"، في كلمة له باحتفال نقابة الأطباء بيوم الطبيب المصري الـ 43، إن الأطقم الطبية تحتاج لدعم كبير، خاصة ماديا، لمواجهة جائحة كورونا.