نداء عاجل من القوات المسلحة السورية لمواطنيها

أصدرت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة السورية نداء عاجلا لمواطنيها حيث اعلنت عن حاجتها لتطويع عدد من المواطنين (ذكور فقط) من حملة الإجازة الجامعية.









وكشفت القيادة العامة للجيش السوري في إعلانها عن التخصصات التي تحتاجها وهي "الهندسات - طباعة - بتروكيمياء - زراعة _صناعات غذائية - كهرباء - معمارية - مدنية - ميكانيك /- الآداب والعلوم الإنسانية / ألماني - إنجليزي - تركي - روسي - عبري - فارسي - فرنسي - علم نفس . مكتبات ومعلومات . علوم سياسية / العلوم | رياضيات - فيزياء - كيمياء - علوم جيولوجيا /فنون مسرحية - تربية بدنية ضباطة جامعيين برتبة الملازم أول تحت الإختبار في الجيش العربي السوري.









واشترط الجيش السوري في طالب التعيين أن يكون جنسيته عربية سورية منذ أكثر من خمس سنوات و لم يتجاوز حتی ۲۰۲۱ السادسة والعشرين من العمر ويضاف ثلاث سنوات لمن أدى الخدمة الإلزامية أو كان من العاملين في الدولة أما بالنسبة للعسكريين / صف الضباط والأفراد المتطوعين / الذين على رأس عملهم لا يتجاوزون حتى ۲۰۲۱ الثانية والثلاثين من العمر وأن يكون غير متزوج من اجنبية ويكون لائق صحيا للخدمة العسكرية. وأن ينجح بالمسابقة التي تجريها القيادة العامة لهذه الغاية .









كما اشترطت أيضا الايكون متخلف عن أداء خدمة العلم (الإلزامية أو الاحتياطية).









وتقدم الطلبات للقيادة العامة للجيش والقوات المسلحة - إدارة القوى البشرية - فرع الضباط - قسم الخدمة من الاول من مارس وحتي 15/ 4/ ۲۰۲۱.



