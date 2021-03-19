أمين سر صحة النواب: لابد من التشديد في تطبيق الإجراءات الاحترازية تجاه كورونا

قال النائب عبد المنعم شهاب، أمين سر لجنة الصحة بمجلس النواب، أن بسبب انتشار العادات المصرية فى التجمعات وخاصة فى شهر رمضان لابد من التشديد فى اتخاذ الإجراءات الاحترازية وتطبيقها وذلك لمنع انتشار عدوى فيروس كورونا .





وأكد شهاب، فى تصريحات خاصة لـ" صدى البلد"، على ارتداء الكمامة والحفاظ على تباعد المسافات والتباعد عن التجمعات المزدحمة وتطهير اليدين بالكحول، كما يجب على المواطنين الحرص الزائد لتفادى زيادة أعداد الإصابات بفيروس كورونا، كما يطالب العمل على زيادة التوعية بمخاطر العدوى.





وأضاف أمين سر اللجنة، أنه ضد أى قرار يتجه للإغلاق لأنه يؤثر على الوضع الاقتصادى و غير مستحب فى الوقت الراهن فالمواطن قد عانى من تدهور مادى فى هذه الأزمة التى تمر بها الدولة والعالم أيضًا.





يذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء قال إنه مع قرب حلول شهر رمضان المعظم، وانتشار بعض العادات المصرية المتعارف عليها، فإن ذلك قد يؤدي إلى تزايد أعداد حالات الإصابة بفيروس كورونا، وهو ما يستوجب منا جميعا الحرص الزائد، كما يتطلب العمل على زيادة توعية المواطنين بمخاطر ذلك، خاصة أننا قد عانينا كثيرا خلال العام الماضي، وواجهنا عدة تحديات في هذا الشأن.



