مع حلول شهر رمضان.. الحكومة تناشد بالالتزام بالإجراءات الصحية .. وبرلماني يطالب بالتشديد وإغلاق المساجد والمدارس لتقليل الإصابات بـ كورونا

نائبة :

تطبيق الإجراءات الاحترازية ضرورة وإلا ستحدث كارثة بعد شهر رمضان

صحة الشيوخ تطالب بإغلاق المساجد والمدارس .. التجمعات تعقبها كارثة

صحة النواب :

الجيش الأبيض يقوم بدور وطني وعلينا تحفيزهم ماديا ومعنويا









ناشد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، المواطنين بالحرص وتطبيق الإجراءات الاحترازية اللازمة مع قرب حلول شهر رمضان المعظم، وانتشار بعض العادات المصرية المتعارف عليها فإن ذلك قد يؤدي إلى تزايد أعداد حالات الإصابة بفيروس كورونا، وجاء ذلك خلال ترأسه اجتماع اللجنة الطبية، لمتابعة آخر المستجدات المتعلقة بفيروس كورونا، وموقف اللقاحات الخاصة به، و متابعة توافر المستلزمات والأجهزة الطبية لمواجهة هذا الفيروس.





وفى هذا الصدد قال النائب أحمد أنور شاهين، عضو لجنة الصحة والسكان فى مجلس الشيوخ، أن مع اقتراب حلول شهر رمضان يجب زيادة توعية المواطنين بمخاطر احتمالية انتشار الموجه الثالثة من فيروس كورونا.





وأضاف شاهين، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أنه لابد من تطبيق الضوابط الوقائية اللازمة 100% ، مطالبًا المواطنين بأخذ كافة الاحتياطات الاحترازية الصحية و اخذ اللقاح للحماية من فيروس كورونا و تقليل انتشار العدوى .





وطالب عضو لجنة الصحة، بإغلاق دور العبادة الكنائس والمساجد وخاصة مع اقتراب شهر رمضان وكل ما يشير إلى تجمعات من أفراح وعزومات ، بالإضافة إلى إغلاق المدارس و الجامعات التى تستحوذ على تجمعات كبيرة ومنتشرة ، قائلًا " اى تجمعات يعقبه كارثة".





ومن جانبه قال النائب عبد المنعم شهاب، أمين سر لجنة الصحة بمجلس النواب، أن بسبب انتشار العادات المصرية فى التجمعات و خاصة فى شهر رمضان لابد من التشديد فى اتخاذ الإجراءات الاحترازية و تطبيقها وذلك لمنع انتشار عدوى فيروس كورونا.





وأكد شهاب، فى تصريحات خاصة لـ" صدى البلد"، على ارتداء الكمامة والحفاظ على تباعد المسافات والتباعد عن التجمعات المزدحمة وتطهير اليدين بالكحول، كما يجب على المواطنين الحرص الزائد لتفادى زيادة أعداد الإصابات بفيروس كورونا، كما يطالب العمل على زيادة التوعية بمخاطر العدوى.





وأضاف أمين سر اللجنة، أنه ضد أى قرار يتجه للإغلاق لأنه يؤثر على الوضع الاقتصادي و غير مستحب فى الوقت الراهن فالمواطن قد عانى من تدهور مادى فى هذه الأزمة التى تمر بها الدولة والعالم أيضًا.





وعلى صعيد آخر، أكدت النائبة سوزان شكرى، عضو لجنة الصحة فى مجلس النواب، على الالتزام بالإجراءات الاحترازية اللازمة تجاه فيروس كورونا ، مؤكدة " الالتزام وإلا ستحدث كارثة فى تضخم أعداد الإصابات".





وقالت شكرى، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن على المواطنين الإلتزام بارتداء الكمامات وتباعد المسافات والحد من التجمعات و تطبيق كافة الإجراءات الوقائية للحماية من العدوى وزيادة عدد الإصابات فى ظل احتمالية انتشار الموجة الثالثة من فيروس كورونا .





أضافت البرلمانية، لابد من تحديد عدد معين لأداء صلاة التراويح بالمساجد فى شهر رمضان كنعا للإزدحام و انتشار العدوى وتعقيم المصلين قبل دخول المسجد، ومنع موائد الرحمن و تقليل التجمعات ، لافتة إلى أن على الدولة بتشديد تطبيق الإجراءات الإحترازية إلا وستحدث كارثة بعد شهر رمضان كما حدث العام الماضى وارتفعت أعداد الإصابات.





ويذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء قال إنه مع قرب حلول شهر رمضان المعظم، وانتشار بعض العادات المصرية المتعارف عليها، فإن ذلك قد يؤدي إلى تزايد أعداد حالات الإصابة بفيروس كورونا، وهو ما يستوجب منا جميعا الحرص الزائد، كما يتطلب العمل على زيادة توعية المواطنين بمخاطر ذلك، خاصة أننا قد عانينا كثيرا خلال العام الماضي، وواجهنا عدة تحديات في هذا الشأن.





جاء ذلك خلال ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع اللجنة الطبية، لمتابعة آخر المستجدات المتعلقة بفيروس كورونا، وموقف اللقاحات الخاصة به، وكذا متابعة توافر المستلزمات والأجهزة الطبية لمواجهة هذا الفيروس.





واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالتأكيد على الأهمية البالغة لاستمرار الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية للتصدي لفيروس كورونا خلال هذه المرحلة، ولاسيما ارتداء الكمامة، وذلك بالتزامن مع المساعي التي تبذلها الدولة لتوفير اللقاحات المضادة لهذا الفيروس، وكذا العمل على تأمين توافر كافة المتطلبات الطبية من مستلزمات وأجهزة، وذلك وفق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في هذا الشأن.