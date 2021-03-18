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مصعب العباسي: الزيادة السكانية تجهض التنمية وتزيد الفقر.. فيديو

الخميس 18/مارس/2021 - 05:59 م
الإعلامي مصعب العباسي
الإعلامي مصعب العباسي
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البهي عمرو
قال الإعلامي مصعب العباسي، إن الزيادة السكانية تجهض التنمية وتزيد الفقر، والرئيس عبد الفتاح السيسي تحدث عن هذا الخطر.

وأضاف مصعب العباسي، خلال تقديمه برنامج " طمن قلبك" المذاع على قناة الشمس، أن الدولة فى الماضى وتحديدًا قبل فترة الثمانينات قامت بـ حملات كبيرة من أجل التوعية بـ تنظيم الأسرة.

وأوضح أن مراكز تنظيم الأسرة كانت متواجدة فى جميع القري والنجوع، وأن الحملات كانت تتحدث مع المواطنين وتوضح لهم المشكلات التى ستترتب على الزيادة السكانية.

ولفت إلى أن "الثقافة فى هذه الفترة كانت " الزيادة عزوة" واللى معاه بنت يبحث عن الواد و العكس".

وأشار إلى أن التقارير الرسمية للدولة تقول أن عدد سكان مصر تضاعف ثلاث أضعاف من عام 1897، وأن أول تضاعف حدث فى أول 50 عامًا، والتضاعف الثاني تم بعد 29 سنة والثالث تم فى آخر 30 عامًا.
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