مصعب العباسي: الزيادة السكانية تجهض التنمية وتزيد الفقر.. فيديو

قال الإعلامي مصعب العباسي، إن الزيادة السكانية تجهض التنمية وتزيد الفقر، والرئيس عبد الفتاح السيسي تحدث عن هذا الخطر.





وأضاف مصعب العباسي، خلال تقديمه برنامج " طمن قلبك" المذاع على قناة الشمس، أن الدولة فى الماضى وتحديدًا قبل فترة الثمانينات قامت بـ حملات كبيرة من أجل التوعية بـ تنظيم الأسرة.





وأوضح أن مراكز تنظيم الأسرة كانت متواجدة فى جميع القري والنجوع، وأن الحملات كانت تتحدث مع المواطنين وتوضح لهم المشكلات التى ستترتب على الزيادة السكانية.





ولفت إلى أن "الثقافة فى هذه الفترة كانت " الزيادة عزوة" واللى معاه بنت يبحث عن الواد و العكس".



