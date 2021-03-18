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مرأة

ماذا يحدث عند وضع البصل في جواربك أثناء النوم

الخميس 18/مارس/2021 - 09:01 م
صدى البلد
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ريهام قدري

يعد البصل من الأطعمة المفيدة التي يمكن أن نستفيد من فوائده خلال وضعه بالأنظمة او من خلال وضعه في جواربك قبل النوم وفقا لtriks.com

البصل هو المضاد الحيوي الذي تقدمه لنا الطبيعة. إن وضع البصل تحت قدميك يزيد من قدرة الجسم على مقاومة الالتهابات. ومع ذلك ، لا ينبغي أن ننسى أن كل هذه ليست بديلًا عن الأدوية التي يصفها الطبيب. إنه مجرد دعم من شأنه أن يقصر من عملية العلاج.

 السموم

 يساعد حمض الفوسفوريك الموجود في البصل أيضًا جسمك على تطهير الجسم من السموم. من خلال تطبيق هذا العلاج بشكل دوري ، يمكنك الحصول على جسم أكثر قوة وصحة.

إذا كنت في عجلة من أمرك ، فإن وضع البصل تحت قدميك أثناء النوم سيوفر لك الترطيب واذا لم تهتم بشرب الماء 

تتعرض لطقس غير مستقر وأصيب بنزلة برد؟ أم أصبت بأحد فيروسات الأنفلونزا المنتشرة؟ عندما تشعر باليقين ، ضع البصل تحت باطنك وارتد جواربك. النوم بهذه الطريقة يقوي الجسم لمحاربة الفيروسات ويسرع عملية الشفاء.

والبصل مصدر كبير لهذه الفيتامينات. تعتبر الفيتامينات E و C من مضادات الأكسدة القوية ، والمعروفة أيضًا بآثارها المضادة للشيخوخة. بالإضافة إلى فعاليته ضد الالتهابات ، يحافظ البصل أيضًا على شبابك من خلال حمايتك من التدخلات الجمالية والكريمات باهظة الثمن.


 إنقاص الوزن

لكي تكون قادرًا على التحدث عن توازن الهرمونات في الجسم ، يجب أن تعمل الغدة الدرقية بشكل جيد. لأن الغدة الدرقية هي المسؤولة عن إفراز العديد من الهرمونات في الجسم. ترتبط هذه الهرمونات ارتباطًا مباشرًا بالسعرات الحرارية التي يحرقها جسمك أثناء النوم. لكي تعمل الغدة الدرقية بشكل صحيح ، حاول النوم عن طريق وضع البصل تحت قدميك لمدة أسبوع. 

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