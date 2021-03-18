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رياضة

أول تعليق من الأهلي على انضمام ثمانية لاعبين من الفريق الأول لقائمة المنتخب

الخميس 18/مارس/2021 - 05:49 م
محمد الشناوي
محمد الشناوي
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مصطفى كرم

علق النادي الاهلي على انضمام ثمانية لاعبين من الفريق الأول لكرة القدم لقائمة   المنتخب المصري لكرة القدم لمباراتي كينيا

وكتبت الصفحة الرسمية للأهلي عبر انستجرام قائلة "لاعبينا على موعد مع مهمة وطنية جديدة ".

وأعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة حسام البدري المدير الفني، قائمة المنتخب استعدادا للمعسكر الاعدادي لمباراتي كينيا وجزر القمر بختام التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية بالكاميرون، يوم الأحد المقبل ٢١ مارس.

وضمت القائمة كلا من:

محمد الشناوي -محمود عبدالرحيم جنش -محمد بسام -عامر عامر

محمد هاني -عمر جابر-  ايمن أشرف - أحمد ابوالفتوح -أحمد حجازي- محمود حمدي الونش -علي جبر-  أحمد ايمن منصور - ياسر ابراهيم -محمد النني-  عمرو السولية -طارق حامد-حمدي فتحي- محمد  صلاح - محمود حسن تريزيجية -محمد فاروق- أحمد سيد زيزو -اسلام عيسي- مصطفي فتحي -محمد مجدي افشه -مصطفي محمد -حسام حسن -احمد ياسر ريان -محمد شريف واستبعد البدري رمضان صبحي بسبب الإصابة.

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