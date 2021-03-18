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أخبار العالم

تحذير شديد اللهجة لـ الصحة الإماراتية بشأن هذه الوسائل الطبية

الخميس 18/مارس/2021 - 05:54 م
علم الإمارات
علم الإمارات
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قسم الخارجي
حذرت وزارة الصحة الإماراتية، اليوم الخميس، من وسيلتين طبيتين، حيث تؤثر مشكلات فنية على سلامتها، وصلاحيتها للاستخدام.

ووفقًا لصحيفة "البيان" الإماراتية، حذرت الوزارة جميع المنشآت الصحية، وممارسي الرعاية الصحية بالقطاع الصحي الخاص، من الوسيلة الطبية " Kangaroo Enteral Feeding Pump Sets"، تستخدم لغرض التغذية المعوية، بسبب احتمالية دخول هواء في أنابيب التغذية المعوية، ما قد يؤدي إلى القيء، الجفاف، نقص السكر في الدم، الآلام وانتفاخ البطن عند المرضى المستخدمين للوسيلة.

وأوصت الوزارة بضرورة التأكد من عدم وجود الهواء في أنابيب التغذية، وضرورة التواصل مع جميع مستخدمي المنتج لتجنب، المخاطر المحتملة من دخول الهواء إلى أنابيب التغذية، وطالبت بضرورة التواصل معها في حال حدوث أي أعراض جانبية.

كما حذرت أيضًا من الوسيلة الطبية "MBT & Attune S+ Tibial Bases"، والتي تستخدم لعملية زرع تقويم مفصل للركبة، بعد قيام الشركة المصنعة بالسحب الطوعي لعدد 37 تشغيلة من المنتج، وذلك بسبب تلف عبوة المنتج التي قد تؤثر على تعقيم المنتج، علمًا بأن التشغيلتين المذكورتين قد تم استيرادهما داخل الدولة ويتحملان رقم " 9555958 & 9557450"، والمنتج مخصص لاستخدام ممارسي الرعاية الصحية.

وطالبت الوزارة بضرورة اتخاذ الجهات المختصة الإجراءات اللازمة حيال سحب التشغيلتين، في حال توفرهما، وضرورة الإبلاغ في حالة التعرض لأية أعراض جانية بسببها.
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