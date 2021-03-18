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حوادث

السيطرة على حريق داخل شركة العامرية لتكرير البترول غرب الإسكندرية

الخميس 18/مارس/2021 - 05:41 م
حريق
حريق
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أحمد بسيوني

تمكنت قوات الدفاع المدني من السيطرة على الحريق الذي نشب اليوم الخميس بشركة العامرية لتكرير للبترول، غرب  الاسكندرية وذلك اثناء تسليم الورديات بين العاملين بالشركة، دون وفيات. وقد تلقى اللواء مجدي أبوعمرة، مدير أمن الإسكندرية ومساعد الوزير إخطارا بنشوب حريق داخل شركة العامرية على الطريق الصحراوي. 

وعلى الفور هرعت ١٠ سيارات إطفاء وعدد من سيارات الإسعاف لموقع الحريق، وتم السيطرة عليه. 

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وذكر أحد العاملين بالنقابة العامة للشركة أن الحريق نشب في احد الابراج الخاصة بجهاز التقطير بالشركة اثناء تسليم الوردية الصباحية واستلام الوردية المسائية.

واضاف انه لا توجد وفيات بسبب الحريق ولكن بعض الاصابات الطفيفة، وتم علاج بعضها في الموقع.
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