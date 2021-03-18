سلمى الشيمي تثير الجدل بـ إطلالة جريئة في جلسة تصوير









شاركت الموديل سلمى الشيمي المعروفة إعلاميًا بـ "فتاة سقارة"، جمهورها عبر خاصية "استوري" على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، صورًا لها









وظهرت "سلمى الشيمي" خلال الصور، وهي داخل غرفتها ترتدى بدي جذابا باللون الأسود مكشوف الصدر وبنطال ليجن بنفس اللون وتركت شعرها الطويل منسدلا علي كتفيها بطريقة مميزة".









ويذكر أن الموديل سلمى الشيمى لمع نجمها في فضاء مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ظهورها في جلسة تصوير بزي فرعوني بمنطقة أهرامات سقارة أثير حولها ضجة إعلامية كبرى ما بين مؤيد ومعارض لها ولأدائها كموديل.







