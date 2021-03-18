مدبولي يلقي كلمة مصر في اجتماع حول المياه بالجمعية العامة للأمم المتحدة

يلقى الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء كلمة مصر في الاجتماع رفيع المستوي حول المياه بالجمعية العامة للأمم المتحدة.





وكان قد اكد السفير محمد إدريس، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك، إن اجتماع الأمم المتحدة رفيع المستوى حول قضايا المياه المقرر اليوم الخميس، سيشهد مشاركة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء برسالة مُسجلة موجهة إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة.





وأضاف إدريس أن مشاركة رئيس وزراء مصر في الاجتماع توضح الأولوية التي توليها الدولة المصرية لقضايا المياه، ومصالحها الحيوية ذات الصلة، على الساحتين الإقليمية والدولية.





وأشار إدريس إلى أن بعثة مصر في الأمم المتحدة قادت تحركا واسع النطاق في المنظمة الأممية لاعتماد بيان محوري حول قضايا المياه الدولية.