لذيذة وسهلة.. طريقة عمل البطاطس المهروسة المقلية

تعد البطاطس احدي الاكلات المفضلة للكثير ولذلك يمكنك أن تتعلمي طريقة عمل البطاطس المهروسة المقلية





مقادير البطاطس المهروسة المقلية:





2 حبة بطاطس متوسطة مسلوقة ومهروسة.





نصف ملعقة صغيرة ثوم بودر.





نصف ملعقة صغيرة بصل بودر.





نصف ملعقة صغيرة ملح.





نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود.





نصف ملعقة صغيرة بيكنج صودا.





2 ملعقة كبيرة دقيق.





2 ملعقة كبيرة نشا.





طريقة عمل البطاطس المهروسة المحمرة:





ضع البطاطس المهروسة في إناء ومعها الدقيق والنشا والملح والتوابل وقلبهم جميعًا حتى تحصل على قوام عجينة.





افرد العجينة على سطح نظيف وقطعها بالشكل الذي تريده، ثم تحمر في زيت غزير وتصفى وتقدم كطبق جانبي مميز .