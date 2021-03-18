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ديني

عالم أزهري: الحديث عن صهيونية تحريك صور الموتى كلام مرسل .. فيديو

الخميس 18/مارس/2021 - 07:23 م
صدى البلد
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محمود ضاحي
انتقد الدكتور محمد سالم أبو عاصي، العالم الازهرى والعميد السابق لكلية الدراسات العليا بجامعة الأزهر، مصطفى العدوى أحد الدعاة السلفيين بشأن رأيه في قضية تحريك صور الموتى على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال "أبو عاصي" في حواره مع الشيخ خالد الجندي ببرنامج "لعلهم يفقهون" المذاع على فضائية "dmc" اليوم الأحد: "إصدار فتاوى التحريم أو الجواز وعدم الجواز لابد أن تأتي بدليل قاطع وصحيح من حيث الثبوت ووضوح الدلالة".

وأضاف: "كل قضية تحتاج إلى دليل من الكتاب والسنة، ونحن في هذه القضية نتحدث عن الصور وليس الموتى والاستهزاء بالميت أو الحي حرام، ولكن هناك مولعين بالتحريم مرضى نفسيين كل شيء عندهم حرام".

وتابع: "من يصدر الفتوى له علاقه بالظاهر إنما السرائر فهي لله سبحانه وتعالى، أنا لا أدخل بالنيات، وليس لنا علاقة بالسرائر، والحديث عن أنها دعوة صهيونية كلام مرسل ولا دليل عليه، فالتشريعات وأحكام الفقه تحتاج إلى أدلة قاطعة".


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