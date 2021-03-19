ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

بعد قرار زيادة المعاشات.. برلماني يطالب بتثبيت الأسعار والرقابة على الأسواق

الجمعة 19/مارس/2021 - 12:08 ص
النائب عبدالفتاح
النائب عبدالفتاح يحي عضو مجلس النواب
Advertisements
سماح أنور
طالب النائب عبدالفتاح يحي، أمين سر لجنة القوي العاملة بالبرلمان، الحكومة بضرورة مراقبة الأسواق وذلك من خلال تثبيت الأسعار وعدم التلاعب بها ولا سيما بعد قرار الرئيس السيسي بشأن زيادة المعاشات لـ 13 %، معقبا " التجار كل ما المرتبات بتزيد بيزيد طمعهم ويغلوا الأسعار" ومن ثم يستلزم إجراء حملات رقابية لضبط سلوكهم، فغلاء الأسعار يلتهم زيادة المرتبات والمعاشات.

وأضاف " يحي" في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، أن زيادة المعاشات المرتقب منحها لن تأتي من أموال الخزانة العامة بل من ثمار الإصلاح الإقتصادي والتنمية القائمة وتعد الزيادة بمثابة هدية من هدايا الرئيس وحرصه الدائم علي دعم الفئات المستحقة كالعمال والموظفين وأصحاب المعاشات من فئات كبار السن.

وتابع النائب، كما أن الرئيس قد وجه بإقرار علاوتين بتكلفة نحو 7,5 مليار جنيه، الأولى علاوة دورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من الأجر الوظيفى، والثانية علاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 13% من المرتب الأساسي.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

السيسي يوجه بزيادة المعاشات بنسبة 13%

بعد توجيهات السيسي بزيادتها.. تعرف على موعد تطبيق العلاوة الدورية للموظفين

خبير عن توجيهات الرئيس بزيادة المرتبات: لإعانة المواطنين على مواجهة عبء المعيشة بسبب كورونا

بنسبة 13%.. تعرف على موعد زيادة المعاشات بعد توجيهات السيسي

بعد قرارات السيسي .. اقتصادية النواب: زيادة متوقعة في رواتب العاملين بالقطاع الخاص

رئيس التأمينات يكشف قيمة الزيادة فى المعاشات بعد قرارات السيسي اليوم

ترشيحاتنا

تعرف على الفرق المتأهلة لدور الـ8 في الدوري الأوروبي

بيان عاجل من الجوازات السعودية بشأن الوافدين

شوقي غريب: لم أضم لاعبا لقائمة المنتخب الأولمبي لا يشارك مع فريقه

الأرصاد: منخفض جوي لمدة 4 أيام

شاهد.. لقاح كورونا المصري بعد موافقة هيئة الدواء عليه

حارس مرمى الزمالك يسخر من عدم انضمامه لقائمة منتخب مصر

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بقدرات قوية وشعار جديد بيجو تكشف عن أحدث إصداراتها.. 308 الجديدة كليا.. صور

صفة مشتركة بين الأميرة ديانا ودوقة كامبريدج كيت ميدلتون

أخطر من المرحاض .. دراسة تحذر من ضرر هذه الأدوات في المنزل على الصحة