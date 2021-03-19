بعد قرار زيادة المعاشات.. برلماني يطالب بتثبيت الأسعار والرقابة على الأسواق

طالب النائب عبدالفتاح يحي، أمين سر لجنة القوي العاملة بالبرلمان، الحكومة بضرورة مراقبة الأسواق وذلك من خلال تثبيت الأسعار وعدم التلاعب بها ولا سيما بعد قرار الرئيس السيسي بشأن زيادة المعاشات لـ 13 %، معقبا " التجار كل ما المرتبات بتزيد بيزيد طمعهم ويغلوا الأسعار" ومن ثم يستلزم إجراء حملات رقابية لضبط سلوكهم، فغلاء الأسعار يلتهم زيادة المرتبات والمعاشات.





وأضاف " يحي" في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، أن زيادة المعاشات المرتقب منحها لن تأتي من أموال الخزانة العامة بل من ثمار الإصلاح الإقتصادي والتنمية القائمة وتعد الزيادة بمثابة هدية من هدايا الرئيس وحرصه الدائم علي دعم الفئات المستحقة كالعمال والموظفين وأصحاب المعاشات من فئات كبار السن.





وتابع النائب، كما أن الرئيس قد وجه بإقرار علاوتين بتكلفة نحو 7,5 مليار جنيه، الأولى علاوة دورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من الأجر الوظيفى، والثانية علاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 13% من المرتب الأساسي.