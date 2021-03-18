فوق 35 عاما.. أنت أكثر عرضة لتلك المشكلات الصحية

-زيادة الوزن







تشير الزيادة المفاجئة غير الطبيعية في الوزن إلى مشاكل صحية مختلفة، بصرف النظر عن مدى جودة ممارسة الرياضة أو حتى مدى جودة نظامك الغذائي، إذا واجهت صعوبة في فقدان الوزن ، فقد يكون ذلك بسبب أمراض مثل الغدة الدرقية أو الكوليسترول أو مرض السكري أو متلازمة تكيس المبايض.





من المهم أنه بمجرد دخولك في الثلاثينيات من العمر، يجب أن تخضع لفحص الغدة الدرقية بانتظام إلى جانب اختبارات الكوليسترول والسكري







متلازمة تكيس المبايض





قد تجد النساء المصابات بمتلازمة تكيس المبايض (متلازمة تكيس المبايض) صعوبة في إنقاص الوزن، وهذا اضطراب هرموني، والنساء المصابات بمتلازمة تكيس المبايض لديهن مستويات عالية من هرمون الذكورة ومقاوم للأنسولين، كما أن هؤلاء النساء معرضات بشكل كبير للإصابة بمرض السكري والعديد من المشكلات المتعلقة بالقلب.







-ضعف الرؤية







أحد الأسباب الرئيسية لتأثر الرؤية بعد 30 عامًا هو نقص التغذية، يمكن أن يؤدي نقص الفيتامينات A و C و E والزنك إلى عدم وضوح الرؤية. هذه العناصر الغذائية ضرورية للغاية لإبطاء التنكس البقعي الذي يحدث مع تقدم العمر.







يمكن أن تسبب الهجمات المنتظمة للصداع النصفي مشاكل متعلقة بالرؤية. الهالة هي واحدة من أمراض الرؤية التي تشمل النقاط العمياء والأضواء الساطعة. يحدث هذا عادة في كلتا العينين. يمكن أن تتأثر الممرات البصرية للعين أيضًا بسبب الضرر الذي يحدث في الدماغ بعد السكتة الدماغية .







- صعوبة الحمل







تشير الأبحاث إلى أن فرص المرأة في الحمل تبدأ في الانخفاض في منتصف الثلاثينيات. من الناحية المثالية ، يرتبط انخفاض الخصوبة بانخفاض وتيرة التبويض ، وانخفاض سائل عنق الرحم ، وسوء جودة البويضات ، وزيادة المشكلات الصحية المزمنة. ومع ذلك ، في بعض الأحيان لا يتعلق الأمر بهذه القضايا فقط. بعد أن تبلغ الثلاثين من العمر ، قد يختلف سبب العقم.







قد يكون الخلل الهرموني أو الورم أو الكيس هو السبب المحتمل الذي قد يجعلك تواجه صعوبة في الحمل.

فوق سن الثلاثين قد تكون هناك مشكلات صحية كثيرة يساعدك العلاج المناسب وفحص نفسك باستمرار فى علاج الكثير من المشكلات الصحية مبكرا، إليك أبرز تلك يجب أن تنتبهى إليها وفقا لموقع بولد سكاى الهندي.