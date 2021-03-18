خالد الجندي يكشف الأساليب الملتوية للتشكيك في أهل العلم .. فيديو

كشف الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، الطرق الملتوية التى يتبعها المشايخ والكتائب الإليكترونية التابعة للجماعات الإرهابية، للتشكيك في اهل الدين، وهو ما أشار إليه القرآن فى خطة الخبثاء من الفرق الضالة، قائلا "تلاقيه يكتب رسالة يقولك أنا كنت بحترم الشيخ فلان لكن بسبب الرأى ده انا خلاص اعتبره والعياذ بالله كذا وكذا".









وتابع الجندى، خلال حلقة برنامجه "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الخميس: "تلاقيه بيعمل كده عشان يعرفك انه مر بمرحلتين الأولى الخداع والثانية البصيرة، يقولك كنت ممدوح وابصرت، كنت مسلم لكن الإسلام معجبنيش، زى الجماعات التبشيرية ما بتعمل، حتى يصنع حالة من الخلخلة والزعزعة عند اصحاب الدين، يبقى لما تشوف واحد مرتد تزعل عليه متزعلش منه،وتفرح أن ربنا مثبتك على ما انت عليه".





وحذر الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، مما اسماه الغيبة بالإشارة، فى قول "ربنا أمر بالستر"، عند السؤال على خطبة تم فسخها، أو سيدة او شخص، لافتا إلى أن هذا القول يعتبر خسه وندالة، واضلال وتزوير وقذف محصنات.



