مصطفى بكري : بيان هيومان رايتس ضد مصر يخدم أطرافا معادية.. فيديو

قال الإعلامي مصطفى بكري إن الغرب يفتح ملف حقوق الإنسان ويتحدث عن حقوق الإنسان المهدرة فى عالمنا العربي ويركز على مصر خلال هذه الفترة وكأنهم أبرياء يطبقون حقوق الديموقراطية.





وأضاف مصطفى بكري خلال تقديمه برنامج حقائق وأسرار عبر فضائية صدى البلد أن الحملة المسعورة ضد مصر تتواصل بشكل مستمر.





وتابع مقدم برنامج حقائق وأسرار أن بيان من 31 دولة في الأمم المتحدة تنتقد أوضاع حقوق الإنسان فى مصر بشدة فقد تم التأكيد على أن قانون مكافحة الإرهاب يستغل ضد الصحفيين وضد المثليين وضد الحقوقيين وأن لمصر أن تتوقف وهو كلام مرسل دون معلومات أو تأكيد لأى شيء .





وتابع مقدم برنامج حقائق وأسرار أنه يقال إن هناك 60 ألف معتقل، مؤكدا أنه لا يوجد معتقل واحد في مصر دون دليل واضح وإذن من النيابة العامة.



