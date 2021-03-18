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رياضة

مشاهد تخطف الأنفاس .. رحلة تسلق فريدة "الأهلاوية" لقاعدة إيفرست .. فيديو وصور

الخميس 18/مارس/2021 - 07:25 م
فريدة الشرقاوي أصغر
فريدة الشرقاوي أصغر متسلقة جبال
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ريهام بكير
قررت فتاة مصرية قبل أن تتم عامها الـ17 أن تخوض أقوى تحدٍ في العالم نحو التسلق أعلى قمة جبلية على الكرة الأرضية ايفرست، هي فريدة الشرقاوي لاعبة الأهلي لكرة السلة سابقا، وتسعى حاليا لتسجيل إنجازها في موسوعة جينيس للأرقام القياسية.

فريدة الشرقاوي من ناشئات النادي الأهلي في كرة السلة، لكنها لم تستمر في ممارسة اللعبة وبدأت تسير خلف مغامراتها والتي بدأت بتحد صعب لتصبح أصغر فتاة مصرية تتسلق قاعدة جبل إيفرست.

تم اختيارها ضمن مجموعة فتيات بعد تخطي العديد من التدريبات الرياضية، والنفسية استعدادا للمغامرة ومع بداية الرحلة عانت الكثير أثناء التسلق وتعرضت للعديد من المشاعر مابين الخوف والحزن والاحتياج لأسرتها، إلا أن تحملت كل هذا من أجل الوصول لهدفها.

بعد مرور تسعة أيام وصلت فريدة لهدفها مع 14فتاة من جنسيات مختلفة إلى قاعدة جبل إيفرست، بعد معاناة كبيرة أثناء التسلق، وبكيت عندما وصلت ورفعت علم مصر.

مشاعر عديدة ومختلطة عاشتها فريدة الشرقاوي منذ انطلاقة رحلتها وحتى تحقيق هدفها ومازالت تأمل في مواصلة مشوارها وأحلامها في تسلق أعلى قمم جبال العالم.
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