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محافظات

حملة لتقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بالقاهرة .. الأحد

الجمعة 19/مارس/2021 - 06:01 ص
حملة لتقديم خدمات
حملة لتقديم خدمات نظيم الأسرة والصحة الإنجابية بالقاهرة
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عبد العزيز جمال
تطلق مديرية الشئون الصحية بالقاهرة حملة تنشيطية خدمية مجانية موسعة لدعم تقديم خدمات ووسائل تنظيم الأسرة والصحة الانجابية  برعاية د. هالة زايد وزيرة الصحة والسكان واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة تحت شعار " حقك تنظمي " ضمن مبادرة " أيامنا أحلى " في اطار مبادرة " حياة كريمة " التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وتكون الحملة في الفترة من يوم ٢١الأحد المقبل 21 مارس وحتى  ٢٥ مارس وتشمل مناطق (عين شمس ، مصر القديمة ، دار السلام ، السلام أول ، حدائق القبة ، المعصرة ، ١٥ مايو ) .

من جانبه قال  د . محمد شوقي مدير مديرية الشئون الصحية مدير مديرية الشئون الصحية أن الحملة تستهدف رفع الوعي وتقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية للسيدات المستهدفات خاصة في المناطق المحرومة من الخدمات.

كما تشمل الحملة تقديم خدمات المشورة من خلال أخصائيين النساء والولادة وخدمات تنظيم الأسرة بالمجان بالعيادات الثابتة والمتنقلة والمستشفيات العامة والمركزية ومراكز الرعاية الأساسية على أن يتم التركيز على وسائل تنظيم الأسرة طويلة المفعول .

وتتضمن  الحملة ندوات للتوعية بأهمية تنظيم الأسرة والصحة الانجابية ومردوده على صحة الأم والطفل ، مشيرا إلى إنه سوف يتم خلال الحملة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي بين فئات الجمهور وذلك للوقاية من فيروس كورونا المستجد .


وكانت الحملة انطلقت  في مرحلتها الأولى من يوم ١٤ - ١٨ مارس في مناطق ( المطرية ـ السلام ٢ ، المرج ، حلوان ، القاهرة الجديدة ، التبين ، البساتين ).









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