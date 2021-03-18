أول فيديو من موقع حريق شركة العامرية لتكرير البترول .. شاهد

رصد موقع صدى البلد الإخباري أول لقطات بالفيديو من أمام موقع حريق شركة العامرية لتكرير البترول، والذي أسفر عن خمس إصابات.





إنتقلت ثلاث فرق من نيابة العامرية أول إلى موقع حريق شركة العامرية لتكرير البترول للوقوف على ملابسات الحريق، وفريق إلى مستشفى العامرية والاخر إلى مستشفى الميري لسؤال المصابين حول الواقعة.





وأصيب 5 أشخاص في الحريق الذي نشب، ظهر اليوم الخميس، بشركة العامرية لتكرير البترول، وتم السيطرة عليه منذ قليل.









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وعلى الفور تم نقل المصابين إلى المستشفى الميري ومستشفى العامرية للاطمئنان عليهم وتلقي الاسعافات اللازمة.





وتمكنت قوات الدفاع المدني من السيطرة على الحريق الذي نشب بشركة العامرية لتكرير للبترول، غرب الاسكندرية وذلك اثناء تسليم الورديات بين العاملين بالشركة، دون وفيات.





وتلقى اللواء مجدي أبوعمرة، مدير أمن الإسكندرية ومساعد الوزير إخطارا بنشوب حريق داخل شركة العامرية على الطريق الصحراوي.





وعلى الفور هرعت 10 سيارات إطفاء وعدد من سيارات الإسعاف لموقع الحريق، وتم السيطرة عليه.





وذكر أحد العاملين بالنقابة العامة للشركة أن الحريق نشب في أحد الابراج الخاصة بجهاز التقطير بالشركة اثناء تسليم الوردية الصباحية واستلام الوردية المسائية



