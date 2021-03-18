بطرق مختلفة.. تحضير الكيك أحلى من المحلات

كيكة الجبن بالشيكولاتة

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المقادير.. المقادير..

150 جرام زبدة 2 حبة شوكولاتة داكنة 3 بيضات 1 كوب سكر بودرة جرام جبنة فيلادلفيا 3 ملاعق كبيرة من مسحوق الكاكاو 500 جرام كريمة حامضة خطوات تشيز كيك بالشيكولاتة يطحن البسكويت ويتم إضافة الزبدة والقليل من القرفة ويدهن قالب دائري بالزبدة وضع البسكويت في الأسفل، والضغط عليه قليلا. ذوبى الشوكولاتة الداكنة في حمام مائي واستمرى في الخفق وأضيفى الشوكولاتة والجبن الكريمي والفانيليا والقشدة الحامضة.

امزجى كل شيء جيدًا حتى يختلط. سخني الفرن على 160 درجة مئوية وزعي الحشوة على القاعدة وامسحي السطح وتخبز لمدة 1 ساعة. أغلقى الفرن وافتح الباب واتركى التشيز كيك جانبا لمدة ساعتين. أخرجي التشيز كيك من الفرن بعناية وضعيه في الثلاجة لمدة 5 إلى 7 ساعات. يمكنك تزيين كعكة الجبن بالكريمة المخفوقة أو كريمة الشوكولاتة. كيفية صنع كريمة الشوكولاتة. قطعي الشوكولاتة إلى قطع صغيرة وذوّبيها في الكريمة مع التحريك حتى تحصلي على عجينة ناعمة وضعي الشوكولاتة البيضاء المذابة على الوجه.





كيكة الفستق







مكونات







2⅓ كوب دقيق



2 كوب من الفستق غير المملح منزوع القشر

2 ملاعق صغيرة من مسحوق الخبز

5 بياض بيض كبير

نصف ملعقة صغيرة من صودا الخبز

2 ملاعق صغيرة من خلاصة الفانيليا

1¾ كوب سكر



1 ملعقة صغيرة ملح



1 ملعقة صغيرة من مستخلص اللوز



نصف كوب زبدة غير مملحة مخففة في درجة حرارة الغرفة



نصف كوب كريمة حامضة

1 كوب حليب كامل الدسم

قطرة من ألوان الطعام الخضراء



كريم الجب

وبعض الفستق الحلبي







للتزيين ..





سخني الفرن مسبقًا إلى 350 درجة



تدهن صينية الكيك بالسمن أو الزبدة ورشي عليها طبقة من الدقيق.

يطحن الفستق في الخلاط وتأكدى من طحن الفستق جيدًا.

الآن في وعاء الخلط اخفقي دقيق الكيك مع صودا الخبز والباكينج باودر والملح.

اتركى الخليط جانبا.



في نفس الوعاء ، أضيفي الزبدة والسكر واخفقي كل شيء معًا بسرعة عالية.



تحتاج إلى الاستمرار في الخفق حتى تحصل على قوام ناعم سيستغرق هذا عادة 2-3 دقائق.

الآن اخفقى بياض البيض في نفس خليط الزبدة والسكر.

بعد ذلك ، اخفقي الكريمة الحامضة مع مستخلص اللوز والفانيليا.

يخفق جيدا ثم يضاف الحليب وملون الطعام الأخضرتخلط جيدا حتى تمتزج تماما



الآن أنت بحاجة إلى صب الخليط في قالب الكيك.

اخبزيها لمدة تزيد عن 20-25 دقيقة أو حتى تنضج الكيك جيدًا.

أدخل عود أسنان في الكيكة لاختبار مدى نضجها.

إذا خرج عود الأسنان نظيفًا ، تُخبز الكيكة تمامًا.



خذ طبقة واحدة من الكيك وأضف كريمة التزيين بالتساوي.

كررى العملية على جميع طبقات الكيك.



تزين الكيكة الآن ببعض التوت وبقايا الفستق.

يمكنك أيضًا إضافة الشوكولاتة ، إذا كنت ترغب في ذلك. الآن ضعى الكيكة لمدة 20-30 دقيقة ثم قدميها