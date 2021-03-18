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تعليم

مدير مستشفى عزل: النظام الصحي قادر على استيعاب أي حالة كورونا

الخميس 18/مارس/2021 - 08:48 م
كورونا
كورونا
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حسام الفقي
قال الدكتور أسامة أشرف أستاذ الباطنة والجهاز الهضمي ومدير المستشفى الميداني بجامعة عين شمس الخاص بعزل مصابي فيروس كورونا ، إن الوضع داخل مستشفيات العزل بجامعة عين شمس الخاصة بـ كورونا مطمئن قائلا: "الوضع تحت السيطرة ". 

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وأشار الدكتور أسامة خلال تصريحاته لصدي البلد إن هناك زيادة  في استقبال أعداد مصابي كورونا مشيرا الي  ان النظام الصحي قادر علي استيعاب حالات الكورونا بكل اشكالها .


وأكد مدير المستشفى الميداني أنه توجد أعراض جديدة في الموجة الثانية في ثلاثة أجهزة بالجسم وهي "الجهاز التنفسي ، أو الهضمي، أو العصبي "  منوها ان المستشفى تعالج  جميع مرضاها بالمجان دون أي مصاريف علاجية، موضحا أن المستشفى يوفر لهم العلاج الكامل وفق البروتوكولات المعتمدة للعلاج بوزارة الصحة.


وشدد مدير المستشفى الميداني على ضرورة التزام الجميع بكافة الإجراءات الاحترازية من حيث التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامة والابتعاد عن أي شخص يعاني من مشاكل صحية مثل السخونة والرشح أو ما يشبه أعراض البرد.


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