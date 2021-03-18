صلاح محسن يتصدر تويتر بعد استبعاده من قائمة المنتخب الوطني

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #صلاح_محسن بعد سخريته من استبعاده من قائمة المنتخب المصري لمواجهتي كينيا وجزر القمر.





وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا على تويتر وجاءت التعليقات كالتالي "صلاح محسن اللي زعلان على عدم ضمه للمنتخب الوطني لعب مع الأهلي في الدوري "٦" مباريات بدأ "١" اساسيا و "٥" كبديل ساهم في هدفين سجل "١" وصنع "١"؛ على كدة مفروض نعمل لأوباما تمثال اللاعب اللي ساهم هذا الموسم في "٩" أهداف سجل "٧" و صنع "٢" " و "‏طيب صلاح محسن دلوقتي دخل قايمة الأولمبي.. هيحذف الستوري ولا ايه ؟".





وقال آخرون "‏‎‎واخدينهم في المنتخب الاوليمبى.. ومنهم صلاح محسن واكرم توفيق وطاهر ومصطفى شوبير والعربي بدر" و "‏صلاح محسن مبيلعبش في الاهلي زعلان انه مراحش المنتخب".