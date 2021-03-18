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أخبار العالم

كبل يديه وقدميه بحبل وخنقه.. تنفيذ حكم القصاص في "سوداني" قتل سعوديًا

الخميس 18/مارس/2021 - 08:53 م
السعودية
السعودية
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محمود نوفل
تمكنت وزارة الداخلية السعودية، اليوم (الخميس)، من تنفيذ  حكم القتل قصاصًا بحق أحد الجناة بمحافظة الطائف، وذلك لقتله سعوديا  بعد تكبيل يديه وقدميه بحبل.

وأفادت بحسب البيان الصادر عنها اليوم ونقلته وسائل إعلام سعودية   أن الجاني، ويدعى خالد الأمين محمد أحمد طه -سوادني الجنسية- أقدم على قَتل المواطن حماد بن مرزوق بن سراج السفياني، وذلك بتكبيل يديه وقدميه بحبل، وخنقه؛ ما أدى إلى وفاته.

وكانت  سلطات الأمن تمكنت من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم عليه بقتله قصاصًا.

وأشار بيان الوزارة الي  أن الحكم أيد من محكمة الاستئناف والمحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا، وأيد من مرجعه بحق الجاني، وجرى تنفيذ الحكم اليوم بمدينة الطائف بمنطقة مكة المكرمة.
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