البدري يدفع الثمن .. سخرية وهجوم ناري من لاعبي الدوري بعد إعلان قائمة الفراعنة

أعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة حسام البدري المدير الفني، قائمة المنتخب استعدادا للمعسكر الاعدادي لمباراتي كينيا وجزر القمر،

بختام التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية بالكاميرون، يوم الأحد المقبل ٢١ مارس.





وبعد الإعلان بدأت الانتقادات والسخرية من اختيارات المدير الفني حسام البدري، بدأها محمد إبراهيم نجم سيراميكا كليوباترا، وكتب عبر صفحته الرسمية على : "الاسم محمد إبراهيم.. الجنسية: والله العظيم مصري".





ونشرت "لقاء الخميسي زوجة محمد عبد المنصف حارس مرمى وادي دجلة، عبر حسابها الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، صورة لزوجها علقت عليها، قائلة: "عمري ماكان ليا في الكوره .. وانما بعد جوازي تابعت واتفرجت وكنت معاه خطوه بخطوه في مشواره. وكلمتي دي كلمة مالهاش اي علاقة بإنه زوجي! كلمتي دي عن راجل قوى ولاعب كوره مميزه والصفة الوحيدة التي لا تميزه اللؤم والضرب من تحت لتحت !! " .





وتابعت: "ظروف لا يحتملها اي انسان وضغط نفسي طول الوقت تعرض له اوسه دا مضايقات كتير من "بعض الجمهور" مدفوع الاجر او المزقوق "وباقول بعض علشان ماحدش يطلع يقول ان باعمم لان دي مش حقيقه في جمهور كبير محترم .. مين ان الشر احيانا كتير بيكسب في الاول وبما ان المقاومه هي الحل الأمثل، اوسه قاوم وكمل وعافر وتحمل اللي وشال كتير الي ان جه وقت الانصاف عند رحيل اوسه من القلعه البيضاء ومحاولاته الدائمة واصراره على تكملة حلمه وحبه الاول الكون وايمانه بنفسه " .





واضافت: "وتألق اوسه وهو في أجواء نفسية مناسبة وايمان المدربين الاجانب به غير تحيزهم لاحد لانهم مالهمش حسابات غير شغلهم.. رحلة اوسه تستحق كل الاحترام والتقدير اوسه الآن في كامل تألقه ورونقه وقادر على حماية ورونقه ورونقه على حماية ورونقه وممثل منتخب و ويستحق التواجد" .





واختتمت رسالتها لزوجها قائلة،: "ودا الي يخليني اسأل نفسي: امتى مش هايبقى في حسابات انسانيه في الشغل ، امتى هايبقى الفيصل هو الاداء ومن يستحق .. امتى هان عواطفنا بره منظومة العمل في كل مجالات مصر بس الكوره.اللي حصل دا ظلم كبير ...احنا محتاجين نتغير وندي كل ذي حقٍ حقه. اوسه من غير المنتخب برده مكمل في النجاح بس احساس وجوده في " # منتخب _مصر" ليه رونق وطعم تاني وشرف لاعب واوسه يستحق # اوسه_يستحق_منتخب_مصر ".





وكان للنادي الأهلي نصيب الأسد من اللاعبين المنضمين للقائمة، ضم البدري ٨ لاعبين من المارد الأحمر، وتساوى الزمالك مع بيراميدز، بينما جاء سيراميكا كليوباترا وسموحة في المركز الثالث بلاعبين من كل فريق، وطلائع الجيش تواجد في القائمة باسم لاعب واحد فقط.





سخر محمد ناجي جدو لاعب النادي الأهلي والمنتخب السابق من قائمة المنتخب المصري وغضب بعض اللاعبين غير المنضمين على السوشيال ميديا .





وكتب جدو عبر تويتر ساخرا "‏اعمل ايه تاني عشان انضم للمنتخب ؟ عايز افهم !!!! ".





علق إبراهيم سعيد على ضم حسام البدري المدير الفني للمنتخب المصري، أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك لقائمة المنتخب النهائية لمباراتي كينيا وجزر القمر.









وكتب إبراهيم سعيد عبر تويتر قائلا: "‏اختار احمد سيد زيزو علي ايه!! ده بقاله ٤ أشهر مش في الملعب".





وكان للجماهير دور في الانتقادات والتعليقات، تصدر هاشتاج #رمضان_صبحي قائمة الأكثر تداولا على تويتر بعد استبعاده من القائمة النهائية للمنتخب المصري لمباراتي كينيا وجزر القمر بسبب الإصابة.





وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا على تويتر وجاءت التعليقات كالآتي "‏واخد زيزو واسلام عيسي ومحمد فاروق ومخدش رمضان صبحي" و"‏حسام البدري واخد جنش وسايب محمد صبحي وعبدالمنصف. واخد قفشه وزيزو وسايب رمضان صبحي واوباما".





أعرب محمد عبدالمنصف، حارس مرمى الفريق وادي دجلة، عن غضبه بعد عدم الانضمام لمعسكر منتخب مصر الاول لكرة القدم تحت قيادة حسام البدري مشيرا إلى أن الاختيارات بقائمة المنتخب الوطني جاءت ظالمة بعدما بذل قصارى جهده خلال الفترة الماضية للتواجد بالمنتخب.





وقال عبدالمنصف، في تصريحات لبرنامج "هاف تايم" على إذاعة أون سبورت أف أم:"الاختيارات ظالمة ووقع عليّ ظلم ولماذا يُقال أن الباب مفتوح وهو في الحقيقة مغلق، أنا لاعب دولي منذ كان الجوهري مدربًا لمنتخب مصر".





سخر محمد ابو جبل حارس مرمي نادي الزمالك من عدم انضمامه لقائمة منتخب مصر استعدادا للمعسكر الإعدادي لمباراتي كينيا وجزر القمر بختام التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية بالكاميرون، يوم الأحد المقبل ٢١ مارس.





ونشر ابو جبل صورة عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام وهو يستخدم سكينة بلاستيكية فإشارة منه للانتحار بطريقه ساخرة .





انتقد احمد ناجى مدرب حراس مرمي منتخب مصر السابق وفريق سموحة الحالي عدم انضمام المهدي سليمان حارس مرمي الفريق السكندري الي قائمة منتخب مصر.





وكتب ناجي عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك : لا تعليق ، مصحوبة بصورة للمدرب رفقة المهدي سليمان.





علق شريف اكرامي حارس مرمي نادي بيراميدز على عدم انضمامه لقائمة منتخب مصر؛ استعدادا للمعسكر الإعدادي لمباراتي كينيا وجزر القمر بختام التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية بالكاميرون، يوم الأحد المقبل ٢١ مارس.





وكتب شريف اكرامي عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" : "‏كل الاحترام لاختيارات الجهاز الفني للمنتخب الوطني وكل الدعم لهم في المباريات المقبله، كل التوفيق لمنتخبنا الوطني جهاز فني ولاعبين 🇪🇬".





وضمت القائمة من الأهلي:





الشناوي، محمد هاني، ايمن اشرف، ياسر ابراهيم، عمرو السولية، حمدي فتحي، محمد مجدي افشة، محمد شريف.





الزمالك:

جنش، الونش، احمد فتوح، طارق حامد، زيزو.





بيراميدز:

عمر جابر، علي جبر، احمد ايمن منصور، محمد فاروق، اسلام عيسى.





سيراميكا كليوباترا:

احمد ياسر ريان، عامر عامر.





سموحة:

مصطفى فتحي، حسام حسن.





طلائع الجيش: محمد بسام.